Sweet Café e Boutique CFC: duas novas (e doces) vitrines na cidade

Duas docerias estreiam no roteiro com opções de sobremesa, quitutes de café da manhã e até almoço executivo. Confira:

Fotos: divulgação

Depois de dois anos produzindo sobremesas para restaurantes, o confeiteiro Arnor Porto abre o charmoso Sweet Café. Nas mesinhas na calçada ou no pequeno salão, dá para provar um dos carros-chefes de Porto: o ‘Contraste’ (R$ 21), com massa de brownie, musse de chocolate com caramelo salgado, creme de cumaru e cobertura de chocolate amargo.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A seleção traz também macarrons (R$ 3,50, cada), torta de brigadeiro (R$ 11), éclair (R$ 8), panna cotta com calda de frutas vermelhas (R$ 8; foto), cheesecake de queijo de cabra (R$ 11) e torta de pera com calda de caramelo (R$ 14).

Mas nem só de açúcar é feita a cozinha da casa. Também há itens típicos de café da manhã preparados durante todo o dia, como ‘Ovo Beneditino’ (R$ 18) e tapioca mista (R$ 12). Salgados, sanduíches e um menu de almoço (R$ 48), com entrada, prato e sobremesa, completam as opções.

R. Cristiano Viana, 72, Cerq. César, 2925-2655. 9h/18h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: divulgação

Um corredor com mobiliário preto e rosa leva à vitrine com os doces exuberantes da nova Boutique CFC, comandada pelo confeiteiro Caio Corrêa.

Entre os doces milimetricamente acomodados estão a ‘Tarte Citron Basilic’ (R$ 15; foto), tortinha com massa de amêndoas e creme de limão aromatizado com manjericão e suspiros; e o ‘Le Carré’ (R$ 23), montado com dez camadas de chocolate, com base de macaron e musse de chocolate 53% cacau.

Para acompanhar, há cafés e espumante.

R. Dr. Melo Alves, 438, Jd. Paulista, 3081-0858. 11h/19h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.