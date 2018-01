Clube de Barcelona que mescla bar, restaurante e balada chega a São Paulo

Badalado clube de Barcelona, o Sutton acaba de ganhar uma filial paulistana, no 12º andar de um prédio que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Mesclando bar, restaurante e balada, o espaço tem uma bela vista para a cidade. E um clima sofisticado até no traje exigido – homens, ali, só entram se estiverem vestindo camisa.

O balcão do bar fica na área interna, mas é um desperdício não aproveitar o terraço. No cardápio de drinques, há duas receitas autorais. O ‘Sutton Club’ (R$ 49) leva conhaque Martell, licor Bénédictine e de jabuticaba, e espumante brut. Já o ‘Calvin Klein’ (R$ 39), com vodca, licor, syrup de maracujá com pitanga, e espuma de mel com limão, não estava disponível no dia da visita. Se preferir cerveja, a casa serve long neck das marcas Stella Artois (R$ 15) e Corona (R$ 22).

Para comer, uma boa opção são as ‘croquetas’, como as de bacalhau (R$ 39, 6 unid.) e a de lula com alho (R$ 43, 6 unid.). Há também porções de batatas bravas com aioli (R$ 25) e de camarões fritos no azeite (R$ 74).

Inspirada em baladas dos anos 1990, a pista de dança tem foco na música eletrônica. Com entrada paga, as festas vão de 22h até 5h30. Hoje (15), um dos DJs é Edu Barbeiro, sócio da casa. No sábado (16), o som continua com os residentes Elton Cotrin, Edu Alves, Rodrigo Toigo e Beto Ribeiro

ONDE: Av. Brig. Faria Lima, 4.509, V. Nova Conceição, 5041-1533. QUANDO: 6ª, 20h/5h30; sáb., 12h/5h30. QUANTO: Balada: R$ 100/R$ 250 (consumíveis). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira mais dicas de bares:

Indie Bar

Com pegada underground, a casa tem pista no subsolo, que recebe diferentes DJs a cada semana. Quem comanda o balcão é o bartender David Twadovski. Ele prepara drinques clássicos e autorais – ou, como aparecem no cardápio, ‘Mainstream’ e ‘Indie’. Entre eles, ‘Aquele com Gengibre’, que leva gim, tônica, limão e xarope de gengibre. Todos custam R$ 25 – o primeiro com a opção de refil, por R$ 20. Há ainda empanadas do Juanito’s, nos sabores carne, queijo e vegetariana (R$ 10, cada). R. Francisco Leitão, 725, Pinheiros. 19h/1h (6ª e sáb., até 3h, fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/indiebar

Portella Bar

A casa tem sotaque e tempero nordestino. Os pequenos folhados com recheio de mortadela, pistache e requeijão (R$ 36,90, 8 unid.) são uma boa para anteceder a moqueca de cação com camarão (R$ 73,90). Se ainda precisar de reforço para abrir o apetite, a batida ‘Portella’ (R$ 21,90), com coco, leite condensado e vodca, dá conta do recado. R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 61, Bela Vista, 3262-2794. 17h/23h50 (sáb., 12h/22h50; dom. e fer., 12h/18h50; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Verissimo

A decoração é dedicada ao escritor Luis Fernando Veríssimo. Nas paredes, há caricaturas e ampliações de 48 capas de livros. A saborosa porção de bolinho de mandioca com camarão (R$ 36, 8 unid.)

e as ‘Asinhas do Avesso’ (R$ 40, 8 unid.), asas de frango com recheio de mandioquinha, bacon e parmesão, estão no cardápio. Para beber, fique com o chope Brahma (R$ 10, claro; R$ 12, black) ou Corona (R$ 12). Sábado tem feijoada (R$ 60, por pessoa), animada por um grupo de chorinho. R. Flórida, 1488, Brooklin, 5506-6748. 12h/1h . Couv. art.: R$ 10 (sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Barnaldo Lucrécia

MPB ao vivo anima o ambiente, inspirado nos armazéns de secos e molhados do interior do Brasil. Enquanto curtem a música, os clientes podem provar a porção com oito bolinhos de feijoada

(R$ 32,80, para dois). A caipirinha de tangerina e maracujá (R$ 27,90) é uma boa pedida. R. Abílio Soares, 207, Paraíso, 3885-3425. 18h/0h (5ª, até 1h; 6ª, até 3h; sáb., 20h/3h; fecha dom. a 3ª). Couv. art.: R$ 10/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Lima

O bar atrai frequentadores em busca do carpaccio de truta (R$ 44,50). Para beber, cervejas Serra Malte (R$14,90) ou Norteña (R$25,80), servidas em baldes com gelo. R. Carlos Weber, 1490, V. Leopoldina, 3645-0932. 12h/ 15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/0h30; dom., 12h/17h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 10.