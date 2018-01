Suspense com Leonardo Sbaraglia é uma das estreias de cinema da semana

No filme em cartaz ‘O Silêncio do Céu’, Leonardo Sbaraglia vive um homem com dramas familiares e pessoais depois de sua mulher ser vítima de estupro. É até possível criar uma ligação com o protagonista de No Fim do Túnel, novo longa do argentino Rodrigo Grande, que estreia agora no Brasil.

No suspense, Sbaraglia é Joaquín, que, por razões diferentes, também é um homem em crise. Após perder a família em um acidente, ele se torna um viúvo solitário, que vive em uma cadeira de rodas.

Seus dias se dividem entre cuidar de seu cão idoso e trabalhar com computadores no porão. No entanto, a rotina é quebrada quando ele aluga um quarto para a stripper Bertha (Clara Lago) e sua filha Betty (Uma Salduende). Bertha dá uma nova vida à casa de Joaquín.

Tudo parece correr bem até que, certa noite, ele escuta um barulho pela parede do porão e descobre que uma quadrilha planeja criar um túnel para furtar um banco da região. Em vez de ligar para a polícia, ele

se torna tão obcecado com a trama criminosa que tentará algo paralelo aos bandidos.

No pequeno cenário de uma casa, Grande consegue misturar ação, suspense e drama. Enquanto tenta decifrar os passos do grupo de ladrões, Joaquín se vê cada vez mais envolvido com as novas moradoras. E, mesmo com seus perigos, a situação se mostra uma oportunidade para que ele supere os traumas do passado. Celso Filho

Veja outras estreias da semana (6/10 a 13/10):

12 Horas Para Sobreviver – O Ano da Eleição (The Purge – Election Year, EUA/2016, 132 min.) –Ação. Dir. James DeMonaco. Com Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson. A senadora Charlene Roan propõe em sua campanha eleitoral acabar de uma vez por todas com as tradicionais noites de crime, mas seus planos não saem como esperado. 16 anos.

Assassino a Preço Fixo 2 – A Ressurreição (The Mechanic 2 – The Ressurection, EUA/2016, 109 min.) – Ação. Dir. Simon West. Com Jason Statham. Quando sequestram o amor de sua vida, Arthur Bishop é obrigado a voltar para o mundo do crime e forçado a viajar pelo mundo para completar três missões impossíveis. 16 anos.

Um Doce Refúgio (Comme un Avion, França/2016, 105 min.) – Comédia. Dir. Bruno Podalydés. Com Bruno Podalydés, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain. Michel é um artista gráfico apaixonado por aviões. Um dia, ele descobre que a engenharia de um caiaque é semelhante à de uma aeronave e parte em uma jornada em meio a rios, para realizar seu sonho. 14 anos.

É Fada (Brasil/2016, 85 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Kéfera Buchmann, Klara Castanho. Julia é uma pré-adolescente pouco popular na escola. Para vencer os preconceitos e fazer novas amizades, Julia contará com a ajuda de Geraldine, uma fada com métodos nada convencionais. 12 anos.

Festa da Salsicha (Sausage Party, EUA/2016, 86 min.) – Animação. Dir. Greg Tiernan, Conrad Vernon. Com James Franco, Jonah Hill, Kristen Wiig. Uma salsicha que cai da prateleira de embutidos se depara com um mundo novo e imprevisível, que lhe assusta. Enquanto tenta voltar ao supermercado, ela também busca entender os motivos de sua existência. 16 anos.

Humano – Uma Viagem Pela Vida (Human, França/2016, 191 min.) – Documentário. Dir. Yann Arthus-Bertrand. Uma coletânea de histórias de 60 países, que refletem a imagem de quem somos não apenas como indivíduos, mas como sociedade. 12 anos.

Irmã (Little Sister, EUA/2016, 91 min.) – Comédia. Dir. Zach Clark. Com Addison Timlin, Ally Sheedy, Keith Poulson. Colleen evita o contato com sua família desde que se tornou freira. Mas o retorno de

seu irmão da Guerra do Iraque faz com que a jovem volte para casa, e tenha de lidar com lembranças de quando era apenas uma garota gótica. 16 anos.

Lâminas da Morte – A Maldição de Jack, o Estripador (Razors – The Return of Jack, The Ripper, Reino Unido/2016, 92 min.) – Terror. Dir. Ian Powell, Karl Ward. Com Kelby Keenan, Thomas Thoroe, Josh Myers. Seis jovens roteiristas são desafiados a escrever o melhor e mais assustador filme de terror. Buscando inspiração para a competição, Ruth carrega consigo as facas de Jack, o estripador. Mas, quando as lâminas desaparecem, o horror sai da ficção e torna-se realidade. 14 anos.

A Maldição da Floresta (The Hallow, Reino Unido-Irlanda/2016, 97 min.) – Terror. Dir. Corin Hardy. Com Joseph Mawle, Bojana Novakovic, Michael McElhatton. Adam Hitchen se muda com a mulher e o filho para uma fazenda isolada na Irlanda. A casa, inicialmente tranquila, é invadida por criaturas demoníacas que tentam fazer mal a criança. 14 anos.

Nosso Fiel Traidor (Our Kind of Traitor, Reino Unido/2016, 107 min.) – Suspense. Dir. Susanna White. Com Ewan McGregor, Damian Lewis, Naomi Harris. Um casal acaba envolvido em uma rede de intrigas, quando, em uma viagem ao Marrocos, conhece um mafioso russo. 14 anos.