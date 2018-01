Sushis e tartares são novidades no menu do P.F. Chang’s

Foto: divulgação

O asiático P.F. Chang’s amplia o cardápio com sushis e tartares. Entre os novos sushis está o ‘Warrior Roll’ (R$ 38; foto), com tempurá de kani-kama, cream cheese, tiras de cenoura, molho tarê e de manga. Outra pedida é o ‘Ahi Tartare’ (R$ 39), com cubos de atum, pepino, molho picante e abacate.

Av. Juscelino Kubitschek, 627, V. N. Conceição, 3044-0571.

Confira outras sugestões do cardápio:

‘Sesame Salmon Roll’ – tempurá de camarão, abacate e cream cheese, coberto com lâminas de salmão maçaricado, com um toque de óleo de gergelim (R$ 39)

‘Dynamite Roll’ – versão sushi roll da entrada ‘Dynamite Shrimp’, que leva camarões crocantes envoltos em um picante molho aioli com sriracha, tradicional pimenta tailandesa (R$ 42)

‘Shrimp Hot Roll’ – crocante roll de camarão com cogumelos, maionese japonesa, cebolinha verde e molho de soja agridoce (R$ 39)

‘Salmon Tartare’ – cubos de salmão, pimentão vermelho, cebola, coentro com molho à base de laranja e maracujá servido sobre finas fatias de abacate e acompanhado de massas crocantes de wonton (R$ 37)