Supra realiza festival com alcachofra e frutos do mar

O espaguete ao molho de alho, azeite, alcachofra e camarões salteados (R$ 72; foto) é uma das sugestões do Festival de Alcachofras Frescas e Frutos do Mar, que o Supra di Mauro Maia realiza até 22/10. Também figura no menu, o risoto com alcachofras e lagostim ao aroma de limão-siciliano (R$ 78).

Confira outras sugestões do cardápio:

Entradas

Insalata di Carciofo con Capesante e Pere al Limoncello e “Saba” (R$ 45)

Folhas de alface crespa, fundo de alcachofra fresca, peras, nozes e vieira grelhada, temperados com azeite extravirgem, suco de limão, limoncello e gotas de mosto de uvas toscano cozido

Carciofo con Gambeni alla Bisque e Lardo di Colonatta (R$ 55)

Fundo de alcachofra e camarões envoltos em lardo di colonatta servidos com leve bisque de camarões

Pratos de massa e de peixe

Branzino con Tagliolini Neri e Carciofi (R$ 88)

Filé de robalo grelhado acompnhado de massa negra salteada na manteiga com um leve toque de alho com alcachofras frescas e tomatinhos confit, finalizado com escarola ao perfume leve de alho

Ravioli di Scampi e Carciofi in Salsa di Campo e di Mare (R$ 72)

Massa recheada com lagostins e alcachofras frescas aromatizados com tomilho temperada com molho à base de creme de verduras enriquecido com uma leve bisque de camarões, finalizado com cubinhos de legumes.

Risotto con Carciofi e Scampi al Profuno di Limone Siciliano (R$ 78)

Risoto com alcachofras e lagostim ao aroma de limão-siciliano

Linguine con Carciofi, Vongole e Pomodori Secchi (R$ 72)

Massa longa ao molho de alcachofra e vôngoles frescos, vinho branco, alho, salsinha e tomates secos

R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 681, Itaim Bibi, 3167-5666.