Supercordas lança ‘Terceira Terra’; confira outros shows da semana

LEIA MAIS| Festival de música eletrônica reúne mais de 80 atrações

Hoje (4)

Ana Cañas

Com pegada roqueira, ‘Tô Na Vida’ é seu quarto disco de estúdio. Ela apresenta seu repertório, totalmente autoral. Entre os destaques do repertório estão a faixa-título, ‘Existe’ e ‘Madrugada Quer Você’.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (4) e sáb. (5), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elza Soares

‘A Mulher do Fim do Mundo’ é seu primeiro álbum de inéditas, já consagrado pela crítica como um dos melhores deste ano. A cantora mostra seu repertório, que tem ‘Firmeza’, ‘Maria da Vila Matilde’ e a faixa que dá nome ao trabalho entre os destaques.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (4) e sáb. (5), 21h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

O multi-instrumentista fez sucesso com ‘Feito para Acabar’ (2010), recheado de canções mesclando pop e romantismo. Neste show, ele destaca músicas de seu álbum mais recente, ‘De Graça’ (2013).

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (4) e sáb. (5), 21h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

‘OBMJ Ataca’ é o nome do mais recente álbum do grupo. Com título baseado no filme ‘Marte Ataca!’ (1996), o primeiro trabalho autoral do grupo homenageia a ficção científica. O repertório é totalmente instrumental.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (4), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paula Lima

‘Fiu Fiu’ é o novo single da cantora, composto e produzido por Pretinho da Serrinha, com inspiração na campanha Chega de Fiu Fiu. Além de interpretar a música, ela relembra os sucessos ‘Meu Guarda Chuva’ e ‘Zé do Caroço’ acompanhada por seis músicos.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097­0095. Hoje (4), 23h59 (abertura, 18h). R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Supercordas

‘Terceira Terra’ é o terceiro álbum do quinteto. O novo trabalho mantém a psicodelia que caracteriza o grupo, mas com canções que retratam o contexto social e político, entre elas ‘Colunas’ e a faixa escolhida para dar nome ao CD.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (4), 22h. R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trigonotron

Felipe Roseno (percussão elétrica e vocal), Michi Ruzitschka (guitarras e vocal) e Fábio Sá (baixo elétrico e vocal) formam o trio, cujas influências vão da música eletrônica ao afrobeat. Eles apresentam o repertório do álbum de estreia, tendo Thiago França como convidado.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (4), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

‘Dancê’ é o terceiro álbum da cantora e compositora, calcado em músicas dançantes. Nesta turnê, ela leva ao palco ‘Proporcional’ e ‘Físico’, entre outras do disco.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Hoje (4), 20h; sáb. (5), 19h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (5)

Ana Cañas

Chitãozinho & Xororó

Com efeitos especiais e interação com a plateia, a turnê ‘Pura Emoção’ celebra os 45 anos de trajetória da dupla. Além dos sucessos ‘Evidências’ e ‘Meu Disfarce’, os dois interpretam as músicas do álbum mais recente, ‘Tom do Sertão’, no qual homenageiam Antônio Carlos Jobim.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (5), 22h30. R$ 80/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elza Soares

Malta

Vencedora da primeira edição do programa ‘Superstar’, a banda apresenta as músicas do álbum ‘Nova Era’, o segundo da carreira. Com composições do vocalista Bruno Boncini, o trabalho tem o amor como principal tônica, em faixas como ‘Lá Fora’ e ‘Dona da Voz’.

Tom Brasil (1.800 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (5), 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

Rodrigo Ogi

O rapper lança o álbum ‘Rá’ (2015), sucessor de ‘Crônicas da Cidade Cinza’ (2011). ‘Ha Ha Ha’ foi a faixa escolhida para se tornar clipe.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (5), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

SpokFrevo Orquestra

A big band apresenta o repertório de ‘Frevo Sanfonado’ . O mote do repertório é o diálogo entre a instrumentação característica do frevo e instrumentos como o acordeom.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Trupe Chá de Boldo

O super grupo composto por 13 integrantes destaca o repertório do álbum ‘Presente’, lançado este ano e que ganhou edição em vinil. Tatá Aeroplano e DJ Papaleo discotecam.

Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082­2657. Sáb. (5), 22h. R$ 20/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Tulipa Ruiz

Dom. (6)

Aláide Costa

Em show no qual comemora 80 anos de vida, a cantora repassa clássicos da carreira ao lado do pianista Giba Estebez.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079­3438. Dom. (6), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes)

Bárbara Eugênia

Ela apresenta canções de seu terceiro álbum, ‘Frou Frou’. ‘Besta’ é o single do CD. O músico sueco Adam Evald abre a noite.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (6), 21h (abertura, 20h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Humberto Gessinger

No ano em que celebrou três décadas de carreira, o cantor e compositor rodou o Brasil com o show do CD e DVD ‘Insular Ao Vivo’. Agora encerrando esta turnê, ele interpreta músicas de sua carreira solo e de sua banda, Engenheiros do Hawaii.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Dom. (6), 20h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kid Ink

O rapper americano chega ao Brasil no rastro do lançamento de ‘Full Speed’, seu quinto álbum de estúdio.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862­8279. Dom. (6), 21h (abertura). R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Passo Torto e Ná Ozzetti

O quarteto e a cantora apresentam as músicas do recém-lançado álbum ‘Thiago França’. Músicas como ‘Perder Essa Mulher’ e ‘O Cadáver’ estão no repertório.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (6), 18h. R$ 15. Cc: todos. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

3ª (8)

Marina De La Riva

A cantora é especialista em misturar ritmos brasileiros e latinos – em especial os de Cuba, terra onde nasceu seu pai. Mas neste show ela mergulha no melhor da obra de Dorival Caymmi. Canções como ‘Vestido de Bolero’ e ‘Você Não Sabe Amar’ ganham sua interpretação.

Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 4003-1212. 3ª (8), 21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Siba e Mariana Aydar

Show que encerra a temporada 2015 do Baretto. Siba apresenta músicas que traçam um panorama de sua carreira, com destaque para o repertório registrado no seu álbum ‘De Baile Solto’ (2015). Já Mariana interpreta canções de seus quatro álbuns. Os dois se encontram para duetos.

Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (8) e 4ª (9), 20h (abertura). R$ 125. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (9)

Ithamara Koorax

Brasileira conceituada no jazz internacional, a cantora celebra seus 25 anos de carreira.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332­3600. 4ª (9), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Siba e Mariana Aydar

5ª (10)

Armandinho Macêdo e Geraldo Azevedo

O instrumentista e o compositor mesclam seus repertórios. ‘Chama Gente’ e ‘Táxi Lunar’ estão no repertório.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321­4400. 5ª (10), 19h15h. Grátis (retirar ingresso a partir do meio-dia). Até 13/12.

Lenine

O pernambucano é convidado do show de encerramento do projeto Sala de Estar.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (10), 21h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Baile do Vira Lata

A festa tem shows de Gabriel O Pensador e Marcelo D2, além de DJs.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862­8279. Sáb. (5), 19h (abertura). R$ 60/R$ 120 (2º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Clube do Choro

No último fim de semana de apresentações do ano, o clube tem performances de Mário Eugênio e Milton Mori, Stanley Carvalho e Sua Gente e Conjunto Isto é Nosso, respectivamente hoje (4), sábado (5) e domingo (6). O foyer do teatro recebe aos sábados uma roda de choro, entre 18h e 20h30.

Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Hoje (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 19h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h do dia da respectiva apresentação).

Jazz Concert

O festival é organizado pelo clarinetista Tito Martino há mais de dez anos. André Busic Hot Line, André Juarez Swing Six, Djane Borba, Jazzy Ladies, Vintage Dancers e a jazz band de Martino apresentam o melhor do jazz.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661­6529. 5ª (10), 20h30. R$ 25/R$ 40.Cc.: todos. Cd.: todos.

SIM São Paulo

A conferência de música continua com sua série de apresentações. Hoje (4), há showcases gratuitos de nomes como Jesuton (17h40) na Sala Adoniran Barbosa do Centro Cultural São Paulo. No mesmo local, neste sábado (5), estão confirmadas performances de Aeromoças e Tenistas Russas (16h20) e Inky (20h20). O encerramento ocorre no Estúdio Music Club, com shows e discotecagem (R$ 20/R$ 40, com entrada livre para credenciados).

www.simsaopaulo.com

Música Clássica

2° Encontro do Núcleo de Orquestras de Formação

Concerto que reúne a Orquestra Experimental de Repertório, Orquestra Sinfônica Jovem Municipal e a Orquestra Infantojuvenil da Escola Municipal de Música.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/no, Centro, 3053­2100. Sáb. (5), 11h. Grátis (ingressos disponíveis na bilheteria).

Coral Paulistano

Último concerto da série Coral Paulistano encontra a Dança. Nesta apresentação, o ritmo escolhido é a valsa. No programa, músicas de Chico Buarque, Lamartine Babo, Strauss, entre outros.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571­0400. Sáb. (5), 17h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Escola do Auditório

Alunos das formações da escola do Auditório Ibirapuera, entre eles a Orquestra Brasileira e a Orquestra Furiosa, encerram seu ano letivo com este concerto. Paulinho da Viola é o homenageado da apresentação. O cantor e compositor Sérgio Santos e Xênia França, vocalista da banda Aláfia, participam.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Orquestra Jovem Tom Jobim

Sob regência de Nelson Ayres e Tiago Costa, a Orquestra faz o último concerto deste ano. Nailor Proveta (clarinete e saxofone), Ricardo Herz (violino) e Lívia Nestrovski (voz) participam.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (4), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Osesp: Alsop e Wilson

Marin Alsop rege a Osesp, em concerto com a participação da soprano americana Tamara Wilson e dos coros da Osesp. ‘Sinfonia nº 4 em Sol Maior’, de Gustav Mahler, e excertos de ‘O Messias’, oratório de Handel, são interpretados pela orquestra.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. 5ª (10), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (10), 10h. R$ 10.

Osesp: Antunes e Chamayou

Celso Antunes rege a orquestra, em concerto que tem Bertrand Chamayou (piano) como solista. Obras de Debussy, Alexander

Scriabin e Toru Takemitsu estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223–3966. Hoje (4), 21h; sáb. (5), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de Claudio Cruz, também solista, a orquestra interpreta obras de Olivier Toni, Felix Mendelssohn Bartholdy e Tchaikovsky.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça.Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (5), 20h; dom. (6), 18h. R$ 20/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.