Sul Bar aposta em cozinha brasileira com sotaque castelhano

Desde dezembro, a famosa esquina das ruas Mourato Coelho e Inácio Pereira da Rocha, no coração da Vila Madalena, ganhou sotaque e sabores castelhanos. Ali, foi inaugurado o Sul Bar, cuja proposta é mesclar a cozinha brasileira de raiz e influências latino-americanas.

O ambiente da casa tem atmosfera despojada e convidativa: mesas e bancos de madeira, um jardim suspenso de samambaias, luz baixa e grafites nas paredes.

No cardápio assinado pela chef Tanea Romão – que voltou a São Paulo após 16 anos em Minas Gerais –, clássicos adquirem nova interpretação.

De origem uruguaia, o ‘Chivitos’ (R$ 31) é um dentre os diversos exemplos. Apetitoso, o lanche é elaborado com finas fatias de paleta de cordeiro, salada de folhas verdes, ovo frito e maionese de leite. De Porto Rico, vem o ‘Mofongo’ (R$ 26), uma espécie de lasanha de banana-da-terra.

Há também opções inspiradas em países como Argentina, Colômbia e México. Sem esquecer, claro, do Brasil, homenageado, entre outros pratos, com o tradicional caldinho de feijão (R$ 19) e a galinhada com pequi (R$ 29).

Para acompanhar, o bar serve drinques e caipirinhas da casa, como a ‘Moça’ (R$ 27), que leva cachaça mineira, purê de banana, limão e pimenta dedo-de-moça. E também cervejas artesanais, como a IPA Landel (R$ 24,90, 600 ml).

ONDE: R. Mourato Coelho, 861, Vila Madalena, 3031-8272.

QUANDO: 17h/1h (sáb., 16h/1h; dom., 16h/0h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.