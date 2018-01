Sucos reforçados no Dona Vitamina e outras dicas de quitutes

Foto: divulgação

A vitamina ‘Estilosa’ (R$ 19,90; foto), com jabuticaba, banana, mamão, leite de castanha de caju e mel, é uma das novidades no cardápio de verão da Dona Vitamina. A casa também prepara a versão ‘Pôr do Sol’, que mistura banana, morango, mel, pitanga e laranja (R$ 17,90). R. Matheus Grou, 152, Pinheiros, 3063-0582.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Café

Havanna Café

Além de abocanhar os alfajores da rede argentina (R$ 8, cada), explore o cardápio. O ‘Leche de la Nona’ é um leite vaporizado que leva canela e doce de leite (R$ 7,50). A loja do Bourbon abriga a primeira Creperia de Doce de Leite da marca, onde são feitos os crepes com recheio de doce de leite e outros sabores (R$ 15). Outra novidade são os tabletes de chocolate recheados com doce de leite (R$ 16). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 2.100, Perdizes, 3467-5663. 10h/22h (dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.havanna.com.br

Sofá Café

É daqueles lugares para se sentir em casa. E você pode escolher se quer ficar ‘esparramado’ nos sofás, usar as mesas comunitárias ou se isolar no piso superior. Ótimos cafés torrados na casa convidam a ficar mais tempo (R$ 4, o expresso; R$ 6, com chantilly e cardamomo). Também serve pratos rápidos, com opções de saladas, omeletes, sanduíches e quiches (R$ 11/R$ 28). R. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.sofacafe.com.br

Doces

Cheesecakeria

Formada em Direito, Fernanda Zekcer trocou o escritório pela cozinha depois de aprimorar a receita de cheesecake da avó. Deu tão certo que ela abriu a própria loja no fim de 2013. Na vitrine estão mais de 15 sabores, como o tradicional com frutas vermelhas, além de doce de leite, goiabada, paçoca, limão e Negresco (R$ 5, pequena, e R$ 15, a fatia). R. Canário, 499, Moema, 4117-0400. 10h30/19h (dom., 11h/17h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.cheesecakeria.com.br

Osvaldo Bolos

São 40 tipos de bolo com combinações bem caseiras e sem mistério: massa fofinha e recheio farto. O bolo ‘Sensação’ (R$ 58, o quilo), por exemplo, tem chocolate, morango, brigadeiro, chantilly, creme branco e cobertura de chocolate e morango. Também faz docinhos (R$ 50 a R$ 140, o cento), salgadinhos, massas e tortas. R. Coronel Naul de Azevedo, 143, Jd. Cruzeiro, 5666-9195. 7h/18h (2ª e 3ª, até 17h; dom. e fer., até 16h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.osvaldobolos.com.br

Padarias

Nova Baruel

Seja para comer um lanche rápido ou para almoçar com calma, esta padaria tem um balcão com salgados e sanduíches feitos na chapa, como o cheese salada (R$ 13, com porção de fritas), e um espaço com mesas, onde há bufê na hora do almoço (R$ 40, o quilo). Entre os dois espaços, estão corredores com tranças, roscas e bolos, que levam às vitrines de pães e doces. Av. Baruel, 400, Casa Verde, 3965-5954. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: grátis. www.padariabaruel.com.br

Sanduíches

Burgguer’s

A estrela do cardápio é o ‘Big Burgguer’: hambúrguer de picanha de 150g coberto com queijo derretido, alface, cebola picada e molho da casa (R$ 34,20). Para acompanhar, peça uma porção de batata frita (R$ 20,90) e o milk-shake de Ovomaltine (R$ 29,90, 700 ml). R. Azevedo Soares, 1172, Tatuapé, 2094-3940. 11h30/1h (6ª e sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.burgguers.com.br

Mano

Todas as carnes e molhos (catchup, mostarda e maionese) são preparados na pequena casa. No menu, há sete sanduíches, como o de salmão defumado, com coalhada, limão-siciliano e dill (R$ 20), montado na ciabatta branca ou integral. Outra pedida certeira é o hambúrguer com queijo prato, alface, tomate e picles (R$ 20). Há ainda sanduíche de pernil

(R$ 20) e boas batatas fritas (R$ 8). R. Ferreira de Araújo, 381, Pinheiros, 3816-1725. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Damp

Com o mesmo estilo da loja de fábrica, no Ipiranga, o corredor estreito tem mesinhas de um lado e as geladeiras com os ótimos sorvetes do outro. O quilo custa R$ 80. O mais difícil é escolher entre os mais de 50 sabores disponíveis, como doce de leite, figo com nozes, tapioca, tangerina, limão-siciliano e chocolate com laranja. R. Bela Nápoles, 29, V. Leopoldina, 3644-5541. 12h/20h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.dampsorvetes.com.br