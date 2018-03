O SubAstor tem nova carta de drinques. Entre as opções, que agora têm preço único (R$ 29), está ‘My Hops Don’t Lie’ (foto), com gim e cordial de lúpulo (xarope feito com a planta) e o ‘Ordem & Prosecco’, com cachaça, prosecco, Calvados, limão e grapefruit. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/3h (fecha dom. e 2ª), Cc. e Cd.: A, D, M e V.

