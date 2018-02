Suba as escadas e aproveite o bar

Drinque do Armazém (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

Confira três bares que ficam no andar de cima de restaurantes e faça um programa completo.

A pedida no Armazém Álvares Tibiriçá é começar com a ‘Pasta da Nona’ (R$ 39) e esticar a noite no bar, com o suave drinque ‘Malena’ (R$ 24; foto cima). R. Marquês de Itu, 847, V. Buarque, 2365-1671.

Antes de pedir o clássico ‘Negroni’ (R$ 26), no bar Admiral’s Place, pare no restaurante Sal e prove o nhoque de mandioquinha (R$ 79). R. Minas Gerais, 352, 1º andar, Higienópolis, 3257-1575.

Coquetel do TonTon (Foto: divulgação)

No TonTon, a sugestão é a pescada amarela com arroz negro (R$ 57) e o coquetel ‘VieuxTonTon’ (R$ 33; foto acima), com Woodford Reserve Bourbon. R. Caconde, 132, Jd. Paulista, 2597-6168.