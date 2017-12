Fim da espera: Rolling Stones faz dois shows em São Paulo

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

Os dias dos aguardados shows dos Rolling Stones na cidade finalmente chegaram. Mick Jagger e sua trupe já passaram por Chile, Argentina e Uruguai com a turnê ‘América Latina Olé’. Sábado (20), o quarteto faz a primeira apresentação no Brasil, no Rio. O Morumbi recebe os ingleses na 4ª (24) e em 27/2.

Em todos os lugares, a plateia delirou. Sim, o repertório fixo é imbatível, repleto de clássicos que marcaram mais de 50 anos de rock. Porém, a simpatia de Jagger e as referências usadas para afagar o público revelam um showman capaz de ir além. Em cada um dos shows no continente, a banda oferece aos fãs a opção de escolher, pelas redes sociais, uma música. Quais serão as de São Paulo? Vá e veja. Vale a pena.

ONDE: Estádio do Morumbi (65.000 lug). Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1.

QUANDO: 4ª (24) e 27/2, 21h.

QUANTO: R$ 260/R$ 900 (disponíveis ingressos de Pista Premium na 4ª e Cadeira Superior III para os dois dias)