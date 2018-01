Rod Stewart, OneRepublic e Faith No More se apresentam em SP

Além de passar pelo Rock in Rio, que começa hoje (18), esses artistas também se apresentam em São Paulo. Confira os shows.

O nome da turnê já diz tudo. ‘The Hits’ é pretexto para Rod Stewart (foto acima) interpretar músicas que fizeram dele um artista pop. Aos 70 anos, o inglês se equilibra entre a sonoridade cool, que norteou seus bem-sucedidos álbuns com clássicos do jazz lançados nos anos 2000, e a força interpretativa dos tempos de The Faces, banda da qual participou nos anos 1970. ‘Maggie May’, ‘Forever Young’ e ‘Do You Think I’m Sexy?’ – aquela do refrão surrupiado de ‘Taj Mahal’, do então Jorge Ben – são relembradas por ele.

Allianz Parque (12.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705. Sáb. (19), 21h. R$ 450 (apenas cadeira inferior disponível). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pela primeira vez no Brasil, o quinteto americano OneRepublic (foto acima) encerra na cidade a turnê baseada em ‘Native’ (2013), enquanto se prepara para lançar novo trabalho no início do ano que vem. A crítica internacional se dividiu em relação ao CD, mas ‘If I Lose Myself’ e ‘Feel Again’ fizeram dele um grande sucesso comercial.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (20), 21h. R$ 180/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lançado este ano, o álbum ‘Sol Invictus’ sacramentou o retorno do Faith No More (foto acima) que não gravava desde 1997. Além das canções do novo trabalho, músicas como ‘Easy’ e ‘Superhero’ devem figurar no show.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (24), 21h. R$ 190/R$ 370. Cc.: todos. Cd.: todos.