Guitarrista do Genesis entre 1971 e 1977, Steve Hackett apresenta músicas da banda no Genesis Extended Tour. ‘Supper’s Ready’, ‘The Musical Box’ e ‘Dancing With the Moonlit Knight’ estão no repertório da apresentação.

Steve Hackett

Citibank Hall (2.885 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 3ª (10), 21h30. R$ 90/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.