Stefan Behar Sucré inaugura loja com chocolates e doces, no shopping Iguatemi

A barra dourada da foto abaixo é uma das estrelas na vitrine da chocolateria Stefan Behar Sucré, recém-aberta no térreo do shopping Iguatemi. À base de chocolate ao leite, a barra vem recheada com mais de um quilo de Nutella (R$ 186).

Ex-executivo de marketing, Stefan Behar começou vendendo brigadeiros até trocar, de vez, a antiga profissão pela confeitaria. No fim de 2016, abriu uma loja pop-up no mesmo shopping e agora investe no primeiro espaço permanente.

Em um enorme balcão de mármore e nas prateleiras espelhadas ficam acomodados os doces e chocolates da marca, à venda em lindas caixas e embalagens. Não há mesinhas para comer no local.

Mas requinte e qualidade têm seu preço. As barras de chocolate, em versões como 70% cacau ou caramelo com flor de sal, custam R$ 34, cada. Já a caixa com quatro bombons, como os de doce de leite, praliné, brigadeiro branco e Nutella, sai por R$ 48.

Outras especialidades de Behar são o fresquinho pão de mel coberto com chocolate (R$ 98, 12 unid.) e o próprio bolo de mel orgânico (R$ 280, 2 quilos). Já as compoteiras de cerâmica, em formatos como maçã e abacaxi, vêm com um doce de colher, como doce de leite ou goiabada (R$ 360/R$ 436).

ONDE: Av. Brig. Faria Lima, 2.232, térreo, Jd. Paulistano, 3082-7090.

QUANDO: 10h/22h (dom. e fer., 12h/20h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.