Em Proibido Para Maiores, Paulo Tadeu apresenta, em três lojas da Livraria Cultura, o ‘primeiro stanp up infantil do mundo’. Verdade? Bem, quem garante é o próprio Tadeu, autor de livros de piada para crianças e veterano no Risadaria Kids. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 3170-4033. Hoje (30), 16h. Grátis. Outros endereços em www.livrariacultura.com.br

