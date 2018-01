‘Spotlight’, sobre abusos de sacerdotes, está entre as estreias de cinema da semana

Pode até ser que o prêmio de melhor filme do ano, outorgado pela Associação de Críticos dos EUA, seja excessivo, mas Spotlight – Segredos Revelados tem qualidades de sobra para provar duas coisas.

A primeira é o talento do diretor Tom McCarthy, que já havia feito ‘O Visitante’. Além disso, fica claro que os filmes sobre imprensa são uma das vertentes mais ricas de Hollywood. ‘A Montanha dos Sete Abutres’ (Billy Wilder), ‘Todos os Homens do Presidente’ (Alan J. Pakula), ‘A Primeira Página’ (Wilder, de novo) – para citar alguns. Como o segundo, ‘Spotlight’ baseia-se em fatos.

Um grupo de jornalistas de Boston reúne documentos que provam que padres católicos abusavam de crianças. É tudo verdade, com algumas liberdades narrativas. Emocionante e muito bem interpretado, o filme prova mais uma coisa – a força da imprensa investigativa. Luiz Carlos Merten



Diplomacia – cuja história verídica é adaptada da peça de Cyril Gely – explora o poder da negociação política na Segunda Guerra, quando o general alemão Dietrich von Choltitz (Niels Arestrup) recebe ordens de explodir Paris. Seu encontro com o cônsul da Suécia, Raoul Nordling (André Dussollier) o dissuadiu do ataque.

O Bom Dinossauro, nova animação da Disney em parceria com a Pixar, explora um mundo em que os dinossauros não foram extintos. Na verdade, os animais vivem de maneira semelhante aos humanos. Na trama, Arlo, um dinossauro jovem e tímido, filho de dinossauros fazendeiros, começa uma amizade com o menino Spot.

OUTRAS ESTREIAS

O Fio de Ariane

(Au Fil d’Ariane, França/2014, 93 min.) – Drama. Dir. Robert Guédiguian. Com Ariane Ascaride, Jacques Boudet, Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier, Youssouf Djaoro. Ariane, uma mulher de meia-idade solitária, comemoraria o aniversário em casa, mas seus amigos cancelam a visita. Sem a festa, viaja para Marselha para aproveitar seu dia sem eles.

Os Oito Odiados (leia resenha aqui)

(The Hateful Eight, EUA/2015, 177 min.) – Drama. Dir. Quentin Tarantino. Com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason. Nos EUA do século 19, John, um caçador de recompensas, pretende levar a prisioneira Daisy, cuja cabeça está a prêmio, a um xerife. No caminho, dá carona a passageiros inesperados. Ao chegar a um armazém onde tomam pouso, uma série de intrigas surge entre eles.

A Pequena Morte

(The Little Death, Austrália/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Josh Lawson. Com Bojana Novakovic, Damon Herriman, Josh Lawson. Na tela, os relacionamentos e a vida sexual de vários casais que moram em Sidney. As complicações vão de uma mulher que só fica excitada ao ser assediada a outra que só se sente satisfeita ao fazer o namorado chorar.

Vai que Dá Certo 2

(Brasil/2015, 98 min.) – Comédia. Dir. Mauricio Farias. Com Danton Mello, Fábio Porchat, Lúcio Mauro Filho. Após fracassarem num esquema para enriquecer no primeiro filme, Rodrigo, Danilo, Tonico e Amaral ainda estão numa situação financeira precária. Para resolver o problema, tentam chantagear Elói com um vídeo em que ele aparece em cenas comprometedoras.

