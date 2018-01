Spot renova cardápio com pratos do dia e sobremesas

Foto: Maíra César/divulgação

O Spot mudou dois pratos do dia. A pedida de terça-feira agora é baby beef com farofa de ovo e batata portuguesa (R$ 71). Já o polvo grelhado com batatas ao murro e aioli crocante (R$ 79) figura às sextas. Entre os acompanhamentos, a novidade fica por conta do arroz selvagem com grão-de-bico com cebola caramelada, aspargos e amêndoas (R$ 29).

As costelinhas de porco podem ser pedidas em duas versões: com três (R$ 38) ou quatro unidades (R$ 46).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na seção de sobremesa, estreiam o suflê de doce de leite com sorvete de doce de leite (R$ 31; foto); e a banana flambada com crumble e sorvete de creme (R$ 29).

Al. Min. Rocha Azevedo, 72, Bela Vista, 3283-0946.