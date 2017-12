SP Restaurant Week chega a 19ª edição em mais de 200 endereços da cidade

Mais de 200 casas estão na SP Restaurant Week, de 2ª (26) a 16/10, com menus por R$ 42,90 (almoço) e R$ 53,90 (jantar). Confira algumas dicas:

Foto: Elvis Fernandes/divulgação

Apenas no jantar, a Casa de Grelhados Marcos Bassi participa com pratos como o bife de chorizo com arroz e farofa (foto). R. Min. Jesuíno Cardoso, 501, V. Olímpia, 3045-6183. 12h/23h (dom., até 18h; 2ª, até 16h).

Foto: divulgação

No hotel Grand Hyatt, o C-Cultura Caseira criou um menu especial para o jantar, com sopa do dia (foto) e galeto no balsâmico com purê de mandioquinha. Av. Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi, 2838-3203. 12h/0h.

Foto: Gisele França/divulgação

Para abrir o jantar no Capim Santo, bolinho de aipim com queijo (foto). Al. Min. Rocha Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h30/16h30 e 20h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O Le Vin Bistrô servirá seus clássicos no almoço e no jantar, como o ravióli de espinafre com manteiga negra e sálvia (foto). R. Armando Penteado, 25, Vilaboim, 3668-7400. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 23h).

Foto: divulgação

O brownie de chocolate com farofa de pé de moleque (foto) é uma das sobremesas que fecham o almoço no Ruella, que terá também truta com alcaparra e champignon. R. Vupabuçu, 199, Pinheiros, 3097-9257. 12h/15h e 19h/0h (dom., 12h/16h30; fecha 2ª).