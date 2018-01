SP Estampa tem mostra coletiva na Gravura Brasileira

Foto: Divulgação

Celso Filho

A quinta edição da SP Estampa começa, nesta terça (12), com uma mostra coletiva, na Gravura Brasileira. As obras foram selecionadas por um júri da galeria – com criações de nomes como Eduardo Montenegro (foto) e do Grupo Matrix.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por meio de um edital, o evento também selecionou projetos em diferentes espaços da capital e região metropolitana. Neles, serão ministradas oficinas, encontros e debates sobre a arte gráfica.

A programação ainda inclui exposições na Verve Galeria e no Memorial da América Latina.

Galeria Gravura Brasileira. R. Dr. Franco da Rocha, 61, Perdizes, 3624- 0301. 10h/18h (sáb., 11h/13h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (12), 17h. Grátis. Até 20/6 (mostra). Informações: http://spestampa.com