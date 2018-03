SP-Arte reúne mais de 150 expositores e inspira ampla programação paralela

Na semana da SP-Arte, a agenda cultural ganha força com inaugurações e eventos paralelos

Neste ano, a SP-Arte, uma das principais feiras do gênero no Brasil, agora, também se intitula Festival Internacional de Arte de São Paulo. Faz sentido: o evento aquece não somente o mercado, mas também a programação cultural da cidade.

Em sua 13ª edição, a feira reunirá mais de 150 expositores, entre galerias, editoras e instituições da área, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera.

O evento só começa na 5ª (6) – e vai até o dia 9/4. Antes disso, porém, uma ampla agenda reúne eventos pela capital. A começar pelo Gallery Night, quando galerias paulistanas abrem com uma programação especial, na 2ª (3) e na 3ª (4), das 17h às 22h.

A seguir, você confere uma entrevista com a criadora e diretora da SP-Arte, Fernanda Feitosa, e três destaques da programação do evento.

Na sequência, uma seleção com destaques do Gallery Night, além de dez mostras paralelas que estarão em cartaz durante a SP-Arte.

ONDE: Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. QUANDO: de 5ª (6) a 9/4. 13h/21h (dom., 11h/19h). QUANTO: R$ 45. Programação: www.sp-arte.com

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ENTREVISTA

Como você avalia os quase 15 anos de SP-Arte?

Hoje, conseguimos um evento com mais de 150 participantes, mas ele cresceu aos poucos. Criamos algo que veio para ficar, uma união e um sentimento de existência de um setor.

Por que o festival ganhou um formato mais amplo?

O caminho que trilhamos nos trouxe a isso naturalmente. A gente foi se transformando. E a cidade pediu para que nos transformássemos em um grande evento de arte.

Como a feira encara a crise?

Eu sou muito otimista. As crises trazem traumas, mas também oportunidades. A arte vai continuar existindo, os artistas não vão ficar parados em casa.

TRÊS DESTAQUES DA SP-ARTE

– Em parceria com a Japan House – espaço cultural que abre suas portas em maio na Avenida Paulista –, a feira contará com sete galerias japonesas. É uma boa oportunidade para conhecer mais de artistas como Akira Yamaguchi, representado pela Mizuma Art Gallery, e Nobuyoshi Araki, da Taka Ishii.

– Outra novidade desta edição é o setor Repertório. Sob a curadoria de Jacopo Crivelli Visconti, 16 galerias participantes vão apresentar obras de artistas que nasceram antes dos anos 1950 –

entre eles, estão os brasileiros Mario Cravo Neto e Guilherme Vaz e o italiano Pino Pascali.

– No ano passado, a SP-Arte também passou a contar com galerias de design. A experiência deu certo, tanto que neste ano o setor contará com 25 expositores. Além de conhecer os destaques da produção contemporânea, também é possível ver peças icônicas de nomes como Lina Bo Bardi e Zanine Caldas.

GALLERY NIGHT – GALERIAS E ESPAÇOS RECEBEM PROGRAMAÇÃO

– Neste ano, o Instituto Tomie Ohtake também está na programação. Na 2ª (3), ao longo do dia, o espaço organiza lançamento de catálogo, bate-papos e palestras com diversos artistas de renome e especialistas da área, como Carmela Gross e Waltercio Caldas. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 2ª (3), 14h/19h30. Grátis.

– Na 2ª (3), a Galeria Millan organiza uma visita guiada à mostra ‘Retratos’ com o curador Rafael Vogt Maia Rosa. A exposição reúne cerca de 30 obras, nas quais artistas, como Tunga, Regina Parra e Mario Cravo Neto, apresentam diferentes visões sobre o retrato. R. Fradique Coutinho, 1.360, V. Madalena, 3031-6007. 2ª (3), 17h. Grátis.

– Até 8/4, Dora Longo Bahia exibe trabalhos recentes em ‘Cinzas’, na Galeria Vermelho. Para o Gallery Night, ela também mostra seu lado musical. Com os artistas Maurício Ianês, Ricardo Carioba e Bruno Palazzo, Dora formou a banda Cão em 2011 (foto acima). Misturando música e performance, eles se apresentam na noite de 3ª (4). R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 3ª (4), 20h30. Grátis.

– Em cartaz, na Zipper Galeria, com a mostra ‘Caviar é uma Ova!’, Camila Soato aborda por meio de pinturas recentes o empoderamento da mulher. Durante o Gallery Night, a artista preparou uma visita guiada pela exposição na 3ª (4), a partir das 19h. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 3ª (4), 19h. Grátis.

– No antigo espaço do Ateliê 397, a nova Galeria Aura abre oficialmente suas portas hoje (31), com a mostra ‘Scénario’ – que reúne trabalhos de artistas, como Lilian Maus, Letícia Lopes e Bruno Belo. Na 2ª (3), é possível também conhecer o espaço em uma visita guiada com o curador Mario Gioia. R. Wisard, 397, V. Madalena. 2ª (3), 20h. Grátis.

MOSTRAS PARALELAS – DEZ EXPOSIÇÕES EM CARTAZ NA CIDADE

– Recém-inaugurada, uma mostra na Galeria Jaqueline Martins recupera a obra de Leticia Parente. Entre fotografias, vídeos e xerox, estão criações nas quais ela trabalha questões de gênero e o universo feminino. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443, V. Buarque, 2628-1943. 10h/19h (sáb., 12h/ 17h; fecha dom.). Grátis. Até 20/5.

– A Galeria Luisa Strina tem três mostras em cartaz. Em ‘A Política das Imagens’, o chileno Alfredo Jaar exibe criações que tomam como foco questões sobre o continente africano. Também são expostos trabalhos do mineiro Thiago Honório e o filme ‘Dérive Veneziane’, do catalão Antoni Muntadas. R. Pe. João Manuel, 755, Jd. Paulista, 3088-2471. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 29/4.

– A Galeria Nara Roesler reúne obras recentes de Daniel Senise (foto acima). Nelas, o artista, primeiro, imprime superfícies e objetos sobre tecidos. Em seguida, essas impressões são recortadas e instaladas sobre painéis de alumínio. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. 3ª (4), 19h. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 20/5.

– Luiz Zerbini expõe, no Galpão Fortes D’Aloia & Gabriel, uma série de gravuras inéditas (foto abaixo). Na 2ª (3), às 19h, a unidade da galeria em Pinheiros (R. Fradique Coutinho, 1.500) inaugura uma mostra de Efrain Almeida. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. 10h/ 19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/5.

– Depois de ter sua obra revista na 32ª Bienal de São Paulo, Sonia Andrade leva obras recentes à Galeria Marcelo Guarnieri. Na mostra, ela exibe criações em que une projeções de vídeo e luz a pedras e cristais. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. Inauguração: hoje (31). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 29/4.

– O mexicano Bosco Sodi faz sua primeira mostra individual no Brasil na Luciana Brito Galeria. Para ‘Voragine’, o artista traz criações, nas quais são abordadas as relações entre cultura e natureza. Av. 9 de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634. Inauguração: sáb. (1º), 12h. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/5.

– Em mostra no Pivô, Alexandre da Cunha traz obras feitas a partir de objetos comuns. É o caso de ‘Mix (Boom)’, na qual uma betoneira foi cortada em quatro partes (foto acima). Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, loja 54, República, 3255-8703. Inauguração: sáb. (1º), 16h. 13h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 10/6.

– A Casa Triângulo inaugura a mostra ‘Ópera do Vento’, com trabalhos recentes de Nino Cais. Entre as criações, o artista faz pequenas intervenções em livros, fotografias e objetos do cotidiano, como na foto abaixo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: 3ª (4), 18h. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 13/5.

– Na Galeria Leme, Ana Elisa Egreja apresenta pinturas de grande formato. Nas telas, ela retrata ambientes da casa de sua avó – no entanto, em situações inusitadas, como as escadas cheias de galinhas (foto abaixo). Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: hoje (31). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/5.

– Na Galeria Raquel Arnaud, a coletiva ‘A Matéria da Cor’ explora a relação de nove artistas com a cor. Com curadoria de Franck Marlot, reúne trabalhos de grandes nomes da arte, como Arthur Luiz Piza e Carlos Fajardo. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. Inauguração: 2ª (3). 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 27/5.