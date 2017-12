SP-Arte reúne mais de 120 galerias e inspira agenda de inaugurações

Foto: Vinicius Assencio/Divulgação

Nos próximo dias, a programação cultural da cidade será dominada pelas artes visuais. O motivo está no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Lá, mais de 120 galerias nacionais e internacionais integram a 12ª edição da SP-Arte, que começa na quinta-feira (7) e vai até o dia 10/4.

De visitas noturnas a apresentações de performances, o evento também inspira uma movimentada agenda pela capital. “A semana da SP-Arte começa antes. No fim de semana, por exemplo, já temos eventos e aberturas em várias galerias da cidade”, comenta a diretora da feira Fernanda Feitosa.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante os quatro dias de feira, seminários, performances artísticas e mostras individuais complementam o evento. Na programação paralela, algumas das principais galerias paulistanas abrem novas exposições.

Em meio a tantas atrações, o Divirta-se selecionou quais serão os principais destaques ao longo da semana – dentro e fora do pavilhão.

ONDE: Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. QUANDO: De 5ª (7) a 10/4. 13h/21h (dom., 11h/19h). QUANTO: R$ 40. Programação: www.sp-arte.com

+ Além das representações das galerias que, a SP-Arte também possui uma programação paralela. Durante a feira, por exemplo, o espaço Solo reúne mostras individuais de artistas como o polonês Przemek Pyszczekno e o colombiano José Antonio Londoño. Já o Performance, em parceria com o Centro Universitário Belas Artes, montou uma agenda, durante toda a feira, com artistas selecionados por um edital – entre eles, Alexandre D’Angeli e Karen Cruz.

+ A feira só começa na quinta (7), mas antes tem o Gallery Night. Durante dois dias, algumas das principais galerias paulistanas irão abrir à noite (até as 22h) com uma programação especial. Na segunda-feira (4), o roteiro será na Vila Madalena, incluindo espaços como a Fortes Vilaça e a Choque Cultural. Na terça (5), é a vez dos Jardins, incluindo galerias como a Luisa Strina e a Casa Triângulo.

+ Nos dias 7 e 8/4, a programação paralela também engloba o seminário Talks – Coleções na América, no Museu de Arte Moderna (MAM). Os encontros reúnem nomes como Ella Fontanals-Cisneros, fundadora da Cisneros Fontanals Art Foundation, de Miami, e Mari Carmen Ramírez, do Museum of Fine Arts, de Houston. É preciso fazer inscrição pelo site oficial da SP-Arte.

+ Outra novidade nesta edição da feira é uma área exclusiva para o design. “Já estávamos com vontade de fazer algo do tipo há alguns anos e o foco será o design brasileiro”, explica Fernanda. O espaço contará com algumas das principais galerias e designers atuais, como Hugo França e Zanini de Zanine.

A lista também reúne dois antiquários, com peças dos século 18 e 19, e nomes icônicos, como Oscar Niemeyer e Lina Bo Bardi.

DEZ INAUGURAÇÕES PARALELAS À SP-ARTE

+ Em 1977, Antonio Dias fez uma pesquisa sobre papéis artesanais no Nepal. As obras criadas com esse material estarão expostas na Galeria Nara Roesler, que também recebe uma mostra do cubano René Francisco. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (2). Grátis. Até 4/6.

Foto: divulgação

+ Nos trabalhos de Caetano de Almeida, linhas coloridas e traços se cruzam para criar diferentes padrões geométricos. Ele exibe um desenho e pinturas recentes na Galeria Luisa Strina. No espaço, também entra em cartaz uma mostra do colombiano Mateo López. R. Pe. João Manuel, 755, Cerq. César, 3088-2471. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (5), 19h. Grátis. Até 21/5.

+ Na Galeria Marcelo Guarnieri, Luiz Paulo Baravelli apresenta sua série recente ‘Caras’. Como se fossem máscaras, as obras são feitas de grandes telas recortadas e pintadas. A mostra também reúne desenhos do artista. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (2), 13h/18h. Grátis. Até 21/5.

+ Inspirada na tela ‘Sol Poente’, de Tarsila do Amaral, Erika Verzutti utiliza materiais como argila e fibra de vidro para criar grandes figuras que remetem a cisnes. As esculturas estarão na Pivô na mostra ‘Cisne, Pepino, Dinossauro’. O espaço também abriga uma instalação de Francesco João Scavarda. Av. Ipiranga, 200, lj. 54, República, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: dom. (3), 16h/20h. Grátis. Até 28/5.

+ A partir de placas de materiais como MDF, pedras e plásticos laminados, o mexicano Ricardo Rendón forma algumas de suas esculturas. Elas estarão expostas na Zipper Galeria. Lá, também é possível ver uma monumental escultura de Zé Carlos Garcia, formada por penas. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (2), 14h/18h. Grátis. Até 30/4.

+ A Luciana Brito Galeria está em novo endereço. Para inaugurar a sede, um casarão dos anos 1950, recebe ‘Residência Moderna’. A mostra reúne nomes como Caio Reisewitz e Regina Silveira. Av. 9 de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: dom. (3), 11h/19h. Grátis. Até 21/5.

Foto: divulgação

+ O Anexo e a Galeria Millan inauguram duas mostras. A partir de objetos coletados nas ruas paraenses, Emmanuel Nassar criou as obras (foto) que ocupam as paredes da galeria. Já no anexo, Henrique Oliveira exibe criações recentes. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, Pinheiros, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (2). Grátis. Até 30/4.

+ Premiado no 19º Festival Sesc_Videobrasil, Haroon Gunn-Salie leva ao Galpão VB ‘Agridoce’ sobre a tragédia em Mariana. O espaço também recebe Karol Radziszewski e Vitor Cesar na segunda edição de ‘Acervo Videobrasil em Contexto’. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 12h/18h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (2), 13h. Grátis. Até 11/6.

+ Dois nomes da Geração 80 ganham mostras na Galeria Raquel Arnaud. Em ‘Fausto’, Ester Grinspum criou obras inspiradas no romance ‘Doutor Fausto’, de Thomas Mann. Já ‘Arranjos’ traz três séries recentes de Elizabeth Jobim. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Inauguração: 2ª (4), 19h. Grátis. Até 28/5.

+ A Galeria Frente presta uma homenagem a Antonio Maluf. Com curadoria de Fabio Magalhães, a retrospectiva percorre 50 anos de sua carreira em 120 obras – incluindo criações do acervo de sua família, raramente expostas. R. Melo Alves, 400, Jd. Paulista, 3061-3155. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (2). Grátis. Até 28/5.