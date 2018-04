Confira quais atrações vão movimentar SP em 2016

Selecionamos 80 atrações que devem chegar à cidade ao longo de 2016 – para você guardar este guia e aguardar (ansiosamente) por elas

Início de ano costuma ser época de repensar e planejar nossas ações e metas para os 12 meses seguintes. Pensando nisso, o Divirta-se fez um levantamento com as principais novidades que prometem movimentar a vida cultural e gastronômica da cidade. Nas próximas páginas, você confere uma seleção com 80 atrações. Tem estreias no cinema, como ‘Os Oito Odiados’, novo longa de Quentin Tarantino; grandes exposições, como a do Museu Picasso, que trará ao País 150 obras vindas de seu acervo em Paris; e grandes shows internacionais, como o dos Rolling Stones. Entre os espetáculos teatrais, um dos destaques é a adaptação para os palcos do premiado livro ‘Leite Derramado’, de Chico Buarque. E há ainda restaurantes que pretendem abrir as portas este ano, como o Açougue Central – a casa, que funcionará também como bar e açougue, tem entre seus sócios o chef Alex Atala. Já deu para perceber que 2016 promete, não?

Foto: Felipe Rau/Estadão

FILMES INTERNACIONAIS

Foto: Divulgação

+ Em Os Oito Odiados, novo longa de Tarantino que estreia 8/1, uma série de coincidências une oito personagens desconfiados e violentos numa cabana.

+ Carol, o drama de Todd Haynes baseado em ‘O Preço do Sal’, de Patricia Highsmith, estreia em janeiro. Indicado à Palma de Ouro, é tido como um forte concorrente ao Oscar de 2016.

+ Wim Wenders dirige James Franco e Rachel McAdams em Tudo Vai Ficar Bem. No longa, Franco é Tomas, um

escritor que lida com o trauma de atropelar e matar uma criança.

+ Alejandro Gonzáles Iñárritu lança, em fevereiro, O Regresso. Leonardo DiCaprio interpreta Hugh Glass, um explorador do século 19 que precisa aprender a sobreviver na natureza.

+ Silence, dirigido por Martin Scorsese e ainda sem data de estreia, se passa no século 17. O drama acompanha a viagem de dois padres jesuítas ao Japão, onde são perseguidos.

+ Em Batman Vs. Superman: A Origem da Justiça Ben Affleck é Bruce Wayne, enquanto Henry Cavill vive Clark Kent. O longa estreia em março e ainda conta com a Mulher Maravilha.

+ A infância e a puberdade davam o tom em ‘Boyhood’ (2014). No novo longa, Everybody Wants Some, com estreia prevista para abril, Richard Linklater se volta aos anos de faculdade.

+ O Decamerão (1351) é a base de Maravilhoso Bocaccio, de Paolo e Vittorio Taviani. Com estreia em maio, o longa explora um grupo de mulheres que foge da Peste Negra no século 14.

+ A comédia sobrenatural As Caça-Fantasmas, é uma reinvenção da franquia dos anos 1980. Dessa vez, são mulheres que afugentam os espíritos, entre elas Kristen Wiig e Melissa McCarthy.

+ Salt and Fire, do veterano cineasta alemão Werner Herzog, chega aos cinemas em dezembro. No filme, a iminente erupção de um vulcão põe o mundo inteiro em ameaça.

FILMES NACIONAIS

Foto: Divulgação

+ O cineasta pernambucano Cláudio Assis venceu o Festival de Brasília 2015 com Big Jato, adaptação do livro homônimo de Xico Sá que deve estrear em março.

+ Premiado no Festival de Veneza de 2015, Boi Neon estreia 14/1. O longa de Gabriel Mascaro acompanha um grupo que viaja pelo nordeste de vaquejada em vaquejada.

+ Roberto Santucci, famoso por comédias como ‘De Pernas Pro Ar’ (2010), lança em fevereiro Um Suburbano Sortudo. No longa, um camelô pobre herda uma fortuna inesperada.

+ Meu Amigo Hindu, de Hector Babenco, é um drama declaradamente autobiográfico. Willem Dafoe interpreta Diego, um cineasta de temperamento difícil que enfrenta um câncer.

+ Zoom, de Pedro Morelli (‘Entre Nós’), tem estreia prevista para março. No longa, que une atuação à animação, Emma (Alison Pill) desenha uma HQ sobre Edward (Gael García Bernal).

+ Dois grandes nomes estão ligados em Quase Memória, com estreia em abril. O moçambicano Ruy Guerra dirige a adaptação do livro homônimo do carioca Carlos Heitor Cony.

+ Walter Lima Jr. se baseou no conto fantástico ‘A Volta do Parafuso’, de Henry James, para Através das Sombra. O longa com Virginia Cavendish tem previsão de estreia em maio.

+ Sucesso na internet, a trupe de comédia ganha um filme em outubro. Porta dos Fundos – Contrato Vitalício, tem roteiro assinado por Gregório Duvivier, Fábio Porchat e Antonio Tabet.

+ Anna Muylaert lança Mãe Só Há Uma, sobre um adolescente transgênero, no primeiro semestre. O longa já estava filmado quando o elogiado ‘Que Horas Ela Volta?’ estreou nos cinemas.

+ Em Uma Noite em Sampa, ex-moradores de São Paulo voltam para a cidade para assistir a uma peça de teatro. O longa de Ugo Giorgetti tem lançamento previsto para o primeiro semestre.

EXPOSIÇÕES

Foto: Benoit Tessier/Reuters

+ No Instituto Tomie Ohtake, cerca de 150 obras do Museu Picasso (foto), de Paris, serão expostas em maio. Em outubro, uma mostra sobre Antoni Gaudí.

+ O CCBB abre o calendário de mostras a partir de 25/1. Com curadoria de Pieter Tjabbes, 60 peças traçam um paralelo entre o movimento holandês De Stijl e a obra de Piet Mondrian.

+ No dia 30/1, o MAC-USP expõe a obra do vanguardista Fortunato Depero. Ainda sem data definida, a agenda do museu também recebe uma retrospectiva de Alex Flemming.

+ A mostra O Mundo de Tim Burton deve inaugurar no dia 3/2. O MIS também terá exposições com fotografias de Frida Kahlo, em outubro, e uma sobre Frank Sinatra (ainda sem data).

+ Entre as mostras da Pinacoteca, Paisagem nas Américas inaugura no dia 27/2. Parceria com institutos de arte dos EUA e do Canadá, ela percorre dois séculos do gênero da pintura.

+ Em fevereiro, o projeto Ocupação, do Itaú Cultural, abre sua temporada com uma homenagem ao cineasta Luiz Sergio Person. Em abril, é a vez do casal Maria e Herbert Duchenes.

+ Na agenda de 2016 do Museu de Arte Moderna (MAM), a partir de 28/6, uma mostra percorre a obra do artista ítalo-brasileiro Alfredo Volpi. A curadoria é assinada por Aracy Amaral.

+ A 32ª Bienal de São Paulo, que recebeu o título ‘Incerteza Viva’, está marcada para 10/9. Com curadoria de Jochen Volz, está confirmada a participação de 54 artistas e coletivos.

+ No Masp, em setembro, A Mão do Povo Brasileiro recupera a herança de Lina Bo Bardi. A mostra é uma revisão da exposição homônima que teve curadoria da arquiteta em 1968.

+ Entre as mostras que entram em cartaz no Instituto de Arte Contemporânea, uma visita a obra do artista mineiro Willys de Castro. A exposição ainda não possui data de abertura.

GASTRONOMIA

Foto: 302 Arquitetura/divulgação

+ Projeto do Cupping Café, do arquiteto e barista Gabriel Manassés Penteado, que deve abrir ainda no primeiro semestre, na Rua Wisard, 171, na Vila Madalena.

+ O blog Da Feira ao Baile vai ganhar uma doceria homônima comandada por Roberta Julião. Em meados de janeiro, seus bolos e tortas já estarão à venda na Rua Mateus Grou, 80, em Pinheiros.

+ O Açougue Central – casa de carnes que reunirá restaurante, bar e açougue, do chef Alex Atala e outros três sócios – deve abrir até meados de fevereiro, na Rua Girassol, 384, na V. Madalena.

+ Em breve, um dos hambúrgueres mais famosos de Nova York, da rede burger joint, será preparado em três casas na cidade. A primeira delas, na Rua Bela Cintra, 2.116, deve abrir em fevereiro.

+ Apenas 45 lugares terá a nova unidade da Adega Santiago, no número 728, da Rua Dr. Melo Alves. Com abertura prevista para fevereiro, vai funcionar sem intervalo e com novo menu de tapas.

+ A primeira loja da doçaria nova-iorquina Magnolia Bakery – famosa pelos cupcakes e bolos – tem inauguração prevista para fevereiro, na esquina da Al. Lorena com a Rua Haddock Lobo.

+ As famosas ‘Baby Back Ribs’, da rede norte-americana Tony Roma’s, vão ser servidas em mais um endereço até março: uma praça anexa ao Morumbi Shopping, arborizada e com vista da cidade.

+ Até maio, a gelateria italiana Le Botteghe di Leonardo – que faz ótimos sorvetes 100% artesanais – deve abrir mais duas casas em São Paulo: no Shopping Iguatemi Alphaville e na Vilaboim.

+ A nova aposta do chef português Vítor Sobral é a Padaria da Esquina. A vitrine com pães e bolos simples, ao estilo das casas lisboetas, será instalada na Al. Campinas, 1.630, no primeiro semestre.

+ A chef Renata Vanzetto trará à capital mais uma de suas casas. Desta vez, o Me Gusta, de Ilhabela, será replicado, ainda no primeiro semestre, nos Jardins – com cara de boteco e petiscos.

SHOWS INTERNACIONAIS

Foto: Mark Allan/AP

+ Sem se apresentar no Brasil desde 2006, os Rolling Stones retornam ao País. Em São Paulo, eles fazem dois shows, nos dias 24 e 27/2, no Morumbi.

+ Chris Martin e sua turma estão de volta. O Coldplay faz única apresentação em 7/4, na Arena Allianz. O quarteto inglês divulga seu novo álbum, ‘A Head Full of Dreams’.

+ Entre 12 e 13/3, o Lollapalooza volta ao Autódromo de Interlagos. Eminem, Florence + The Machine, Snoop Dogg e Tame Impala são alguns dos artistas que tocam no festival.

+ ‘Big Love’ é o primeiro álbum do Simply Red em oito anos. Além do repertório do CD, Mick Hucknall e cia. vão relembrar ‘Stars’, ‘For Your Babies’ em 15/3, no Citibank Hall.

+ O cantor Donavon Frankenreiter apresenta as músicas de seu álbum mais recente, ‘The Heart’, lançado em agosto, no Cine Joia. O show está marcado para o dia 27/1.

+ ‘All Night Long’ e ‘Stuck on You’ são alguns dos hits de Lionel Ritchie. Com certeza eles serão incluídos na apresentação que o cantor faz no Ginásio do Ibirapuera, no dia 9/3.

+ O Iron Maiden lançou em 2015 o álbum duplo ‘The Book of Souls’. O projeto inspira a nova turnê do grupo de Bruce Dickinson. Eles se apresentam na Arena Allianz em 26/3.

+ ‘V’ é o álbum que o Maroon 5 divulga em duas apresentações na Arena Allianz, nos dias 17 e 19/3. ‘Maps’, ‘Animals’ e ‘Sugar’ estão entre os sucessos registrados no trabalho.

+ Atabaques e berimbaus dão a tônica do show que o Marillion faz pela América Latina no primeiro semestre. O grupo se apresenta por aqui no dia 29/4, no Tom Brasil.

+ O rapper americano Wiz Khalifa é atração do Espaço das Américas no dia 31/1. ‘See You Again’, gravada para a trilha de ‘Velozes e Furiosos 7’, foi um dos hits internacionais de 2015

SHOWS NACIONAIS

Foto: Marcos de Paula/Estadão

+ As emoções continuam neste ano. Em dose tripla. Roberto Carlos faz temporada de apresentações no Espaço das Américas, nos dias 24, 25 e 26/6.

+ No ano em que se comemora quatro décadas do seu primeiro álbum, Djavan apresenta a turnê do disco ‘Vidas pra Contar’. Ele estará no palco do Citibank Hall nos dias 11 e 12/3.

+ Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz estão juntos no show ‘Dia a Dia, Lado a Lado’, nome de composição de ambos. Três apresentações ocorrem no Sesc Pompeia, entre 23 e 25/1.

+ Cartola é o sambista que Teresa Cristina homenageia em seu novo projeto. Acompanhada pelo violonista Carlinhos Sete Cordas, ela se apresenta no Theatro Net no dia 21/1.

+ Após lançarem uma caixa com todos os seus discos, os Paralamas do Sucesso fazem uma retrospectiva da carreira. Os shows ocorrem no Teatro J. Safra, nos dias 19 e 20/2.

+ Luiz Melodia ouvia a Jovem Guarda durante a adolescência. E será o estilo que dará a tônica do próximo álbum. O show está previsto para abril e maio, em local ainda indefinido.

+ Silva lança o álbum ‘Júpiter’, terceiro de sua carreira, em apresentação no Auditório Ibirapuera. ‘Eu Sempre Quis’ e ‘Feliz e Ponto’ poderão ser ouvidas ao vivo nos dias 20 e 21/2.

+ Criado para o projeto Inusitado, no Rio de Janeiro, o show em que Fafá de Belém interpreta rock desembarca em São Paulo nos dias 29 e 30/1, no palco do Teatro J. Safra.

+ Toquinho reedita o encontro com Ivan Lins e o grupo vocal MPB-4. Em apresentação prevista para o dia 27/2, o anfitrião relembra momentos marcantes de sua trajetória.

+ O show acústico de Alceu Valença vem lotando várias casas pelo Brasil. Ao lado de cinco músicos, o artista volta a SP para se apresentar no Theatro Net nos dias 27 e 28/2.

TEATRO ADULTO

Foto: Victor Iemini/divulgação

+ Paulo Miklos faz sua estreia no teatro com Chet Baker, Apenas um Sopro, em que ele interpreta o músico de jazz norte-americano. É dia 20/1, no CCBB.

+ A Cia. Balagan apresenta, a partir de 22/1, no CCSP, seu novo espetáculo: Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, que aborda a guerra a partir do universo do cangaço.

+ Inspirado em romance do italiano Pier Paolo Pasolini, o Grupo XIX de Teatro leva à Vila Maria Zélia, no dia 22/1, a peça Teorema XXI. O enredo retrata uma família que retorna ao seu antigo lar.

+ O musical ‘We Will Rock You’, com repertório do Queen, marca a inauguração do Teatro Santander, prevista para março. Com 1.200 lugares, ele ficará na Av. Pres. Juscelino Kubitschek.

+ O diretor Felipe Hirsch mostra espetáculo em duas partes- A Tragédia Latino-Americana e A Comédia Latino-Americana -, em março. No elenco, Caco Ciocler e Julia Lemmertz.

+ Visto por quase 50 milhões de pessoas, o musical Wicked ganha versão brasileira, dia 4/3, no Teatro Renault. Com diversos efeitos especiais, conta a história das bruxas da Terra de Oz.

+ Guilherme Weber dirige elenco que inclui Débora Bloch e Mariana Lima, em Os Realistas. Com texto inédito de Will Eno, o espetáculo estreia em janeiro no Rio e, depois, deve vir para cá.

+ O Grupo Tablado de Arruar estreia, em abril, a última parte de sua trilogia, com Abnegação III – Restos. Com texto de Alexandre dal Farra, fala das mudanças de um partido ao chegar ao poder.

+ O romance ‘Gabriela, Cravo e Canela’, de Jorge Amado, ganha versão nos palcos em Gabriela – O Musical. Dirigido por João Falcão, tem estreia prevista para maio, no Teatro Bradesco.

+ Ganhador do Prêmio Jabuti 2010, o livro Leite Derramado, de Chico Buarque, terá versão teatral. A montagem, com adaptação e direção de Roberto Alvim, estreia em agosto no Sesc Pinheiros.

CRIANÇAS

Foto: Divulgação

+ Na continuação Procurando Dory (foto), com previsão de estreia em 16/6, Marlim e Nemo vão entrar em uma aventura para salvar a desmemoriada Dory.

+ De 23/1 a 3/4, o Teatro Alfa recebe repertório de duas companhias infantis: Cia. Circo de Bonecos e Cia. Solas de Vento. São espetáculos premiados, como ‘Circo de Pulgas’.

+ A partir de 23/1, o grupo Teatro por um Triz apresenta seu repertório de teatro de animação no MuBE Nova Cultural. A programação traz cinco espetáculos, em cartaz até o dia 6/4.

+ No dia 6/2, as crianças entram na folia com o animado bailinho de Carnaval do Palavra Cantada. A dupla Paulo Tatit e Sandra Peres e sua banda se apresentam no Tom Brasil.

+ Na Sala São Paulo, a série de concertos Aprendiz de Maestro abre sua temporada 2016 no dia 19/3. O primeiro espetáculo é ‘O Forrobodó da Chiquinha’, sobre Chiquinha Gonzaga.

+ Inspirado em tirinhas de Charles M. Schulz, o musical Meu Amigo Charlie Brown promete animar diversas faixas etárias. A estreia é em 5/3, no Teatro Shopping Frei Caneca.

+ Esperado por crianças e adultos nostálgicos, O Escaravelho do Diabo, adaptação da série de livros Vaga-lume, deve estrear em março. O filme tem direção de Carlos Milani.

+ Pela Disney, o clássico livro infantil de Roald Dahl O BGA – O Bom Gigante Amigo ganha adaptação para os cinemas com direção de Steven Spielberg. O filme deve estrear dia 8/9.

+ Em setembro, a Cia. Vagalum Tum Tum volta a adaptar a obra de William Shakespeare para crianças. O espetáculo ‘As Comadres’ se inspira em ‘As Alegres Comadres de Windsor’.

+ O universo mágico de J. K. Rowling volta aos cinemas em 17/11 com Animais Fantásticos e Onde Habitam. No filme, as aventuras do magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne).