Show coletivo arrecada fundos para vítimas de tragédia em Mariana

Maria Gadú, Tulipa Ruiz e Mariana Aydar estão na linha de frente do show #SouMinasGerais, organizado pelo coletivo de mesmo nome, que arrecadará fundos para as vítimas da tragédia de Mariana. Ney Matogrosso, Emicida, Filipe Catto, Thiaguinho, Ana Cañas, Céu, Tiago Iorc, Paulo Miklos, Nando Reis, Marina Lima e Fafá de Belém também participam da apresentação. “A onda é cada artista colaborar com o que acha que tem pra dar. Não importa se a canção é de protesto ou não. Estamos querendo proporcionar alegria. O clima é de coletividade artística”, diz Gadú, que assina a direção artística.

Maria Gadú assina a direção artística do evento

ONDE: Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. QUANDO: 2ª (21), 20h (abertura, 18h). QUANTO: R$ 40 (vendas pelo site www.sympla.com.br/souminasgeraisSP