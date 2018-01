Foto: divulgação

A lasanha gratinada (foto) é uma das opções do novo menu executivo do Sottovento, que inclui entrada, prato e sobremesa, por R$ 55. Entre as receitas que se revezam, há também o peixe do mercado ao molho de limão-siciliano e oito grãos e o filé à milanesa com salada de rúcula.

Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3552-2811.