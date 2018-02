Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação

O Sottovento comemora dois anos com um menu especial que reúne os pratos mais pedidos da casa, como o ‘Spaghetti na Guitarra’, com camarões, aspargos, tomate concassé e cogumelos shiitake (foto). O menu com entrada, prato principal e sobremesa custa R$ 120. Shopping Cidade Jardim.

Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cid. Jardim, 3552-2811. Até 15/2.