Sóshots, focado no happy hour, tem pequenas doses de drinques tradicionais e originais

Com a decoração inspirada em tabernas ibéricas, o Sóshots mira o happy hour. A casa equilibra doses de coquetéis com comidinhas e alguns pratos principais.

O visual do bar, com clientela e música animadas, é cuidadosamente rústico: o teto têm textura desgastada, os tijolos são aparentes e o cardápio vem em pranchetas com folhas datilografadas.

Nelas, estão doses de 100 ml como o ‘Woo Woo’, com vodca, pêssego e cranberry, ou o ‘Providência’, com licores Yellow Chartreuse, Green Chartreuse e bitter de laranja, ambos a R$ 12.

Para comer, vá de pastel de cupim (R$ 12, duas unid.) ou bolinho de bacalhau (R$ 13, duas unid.), frituras caprichadas. Se a fome for maior, peça o moussaka com crispy de cebola (R$ 37) – individual, mas delicioso. Rafael Abreu

Serviço: R. Pedroso Alvarenga, 974, Itaim Bibi, 3078-3774. 17h/1h (fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, D, M e V.