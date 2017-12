Sorvetes de abacate e de churros estão entre as novidades de Quitutes. Confira outras dicas

Foto: divulgação

Três frutas da estação viraram sorbet na gelateria Dri Dri: abacate (foto), cajá e goiaba. O pote pequeno, com dois sabores, custa R$10. O grande, com até três sabores, sai por R$ 15.

R. Padre João Manuel, 903, Jd. Paulista, 3061-9646.

Foto: João Roberto Azambuja Jr./divulgação

Os churros já inspiraram bolos e até recheios de ovos de Páscoa. Agora o doce está nos novos sabores da gelateria

Da Pá Virada: churros com doce de leite, chocolate (foto) ou creme de avelã (R$ 8 a R$ 16).

R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 3721-2320.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Havanna Café

Além de abocanhar os alfajores da rede argentina (R$ 9,50, a unid.), explore o cardápio. O ‘Leche de la Nona’ é um leite vaporizado que leva canela e doce de leite (R$ 10,50). Na dulcíssima torta uruguaia ‘Rogel’, entre uma e outra camada de massa, há boas doses de doce de leite (R$ 16,50). A loja do Bourbon abriga a primeira creperia da marca, que faz crepes com diferentes recheios (R$ 15/R$ 16). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 2.100, Perdizes, 3467-5663. 10h/22h (dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.havanna.com.br

Suplicy Cafés Especiais

Além de ótimos cafés torrados na casa, serve salgados e doces saborosos, como o brigadeiro (R$ 4,50). Para acompanhar o ‘Café Mocha’, à base de expresso, leite, calda de caramelo e chantilly (R$ 10,50 a R$ 13), ou o ‘Macchiato’, feito com expresso e espuma de leite (R$ 7,30, simples e R$ 9,30, o duplo), peça o pão de queijo (R$ 4,20). Al. Lorena, 1430, Jd. Paulista, 9762-4-3367. 7h30/21h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.suplicycafes.com.br

Doces

Ale Tedesco Bakery

Alexandra Tedesco prepara bolos com várias camadas e muito recheio, como o ‘Divino Malt’, com massa de cacau e creme maltado, e a versão original do ‘Red Velvet’, com massa vermelha fofinha feita com frutas vermelhas e intercalada com creme à base de cream cheese (R$ 76, o quilo; R$ 15,30 a fatia). Todos servidos no charmoso salão da casa, que também serve salgados e sanduíches. R. Gaivota, 544, Moema, 2305-1155. 10h/21h (6ª e sáb., até 22h). Cc.: todos. Cd. todos. www.aletedesco.com.br

Da Feira ao Baile

Os tecidos listrados no teto e as louças coloridas dão charme ao salãozinho. Diante da vitrine com bolos bem recheados dá para ver o trabalho da chef Roberta Julião na cozinha. Há versões como brownie de cacau com brigadeiro de pistache (R$ 95, o quilo); bolo pão de mel com doce de leite (R$ 90); bolo de coco cremoso (R$ 90); e o ‘Cookão’ (R$ 90), um cookie gigante recheado com brigadeiros tradicional e branco. R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (sáb., 11h/18h; 2ª, 11h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empórios

Casa Santa Luzia

Aberto em 1926, oferece cerca de 20 mil itens diferentes, além de bons pães, doces e pratos prontos. Aceita encomendas de entradas, pratos e sobremesas para o Pessach, a Páscoa Judaica, celebrada de 22/4 a 30/4. No menu, há ‘Gelfit Fish’ de salmão (R$ 135, o quilo) e cheesecake de matzá com calda de damasco (R$ 153, o quilo). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.santaluzia.com.br

Padarias

Pane D’Itaim

Com mesas na varanda, a padaria serve lanches, pratos rápidos e sorvetes de fabricação própria. Para levar, há um ótimo pão australiano (R$ 22, o quilo) e o pão delícia, recheado com peito de peru, queijo branco e Catupiry (R$ 46, o quilo). Na vitrine, estão expostos docinhos e bolos. Ao lado, cestas guardam diferentes sabores de carolinas (R$ 56,90, o quilo). R. Joaquim Floriano, 211, Itaim Bibi, 3078-8710. 6h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.paneditaim.com.br

Salgados

Pãozin

Nesta casinha colorida e com evidente toque feminino, o pão de queijo é feito com queijo da Serra da Canastra e abraça recheios como pernil desfiado, servido com geleia de goiaba à parte (R$ 9). Ou ainda uma dose generosa do doce de leite Majestic (R$ 7; foto) ou de goiabada da Zélia (R$ 7). Para acompanhar, há expresso feito com Café do Centro Peneira 19 (R$ 4,50). R. Padre Carvalho, 117, Pinheiros, 3032-5769. 9h30/18h30 (sáb., 9h/15h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.paozin.com.br

Sanduíches

Merenda de Rua

Circulando pela cidade como food truck, também esquenta a chapa em ponto fixo. Dá para acompanhar a montagem dos lanches enquanto se faz o pedido no balcão. O carro-chefe é o hambúrguer de cordeiro, coberto com queijo gouda e maionese de hortelã (R$ 20). Já o burguer de fraldinha (R$ 25) leva queijo gruyère, bacon, alface e molho da casa. Arremate com a queijadinha cremosa no pote (R$ 5). R. Maria Carolina, 757, Pinheiros, 2385-7283. 11h30/16h (6ª, 11h30/16h e 18h/22h; sáb., 12h/16h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Town Sandwich Co.

Lugar moderno e com toque industrial. O cardápio traz dez sanduíches, entre os quais o ‘Calamari’ (R$ 41), com lula, bacon, cebola roxa, tomate cereja, uva verde e molho tártaro no pão de leite. Já o de rosbife combina cebola, tomate confit, alface e maionese verde no pão português (R$ 32). A novidade é o hambúrguer com maionese verde, queijo raclete e bacon caramelizado com maple (R$ 30). R. Dr. Melo Alves, 445, Cerq. César, 3062-6757. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especiais

Feirinha Étnica

Músicos e bailarinos do Oriente Médio vão animar o evento no food park Piknik Faria Lima. Nas barracas, haverá comida palestina, marroquina, francesa, mexicana e colombiana. A chef Basma Alhalabi fará cuscuz marroquino (R$ 20) e bolo com castanha e especiarias (R$ 8). R. Henrique Monteiro, 125, Pinheiros. Sáb. (16), 11h/22h; dom. (17), 11h/20h. Entrada: grátis.

Food Trucks no Iguatemi

Os trucks de quitutes do Mocotó e sorvetes Ben & Jerry’s estacionam no Boulevard do Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3048-7305. Sáb. (16), 11h/21h; dom. (17), 11h/20h.