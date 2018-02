Sorvetes com vinho e uísque para o Dia dos Pais

Já sabe o que servir de sobremesa no almoço de domingo (9)? Sorveterias criam gelati com vinho e uísque para agradar aos pais.

Addolcire – Em um amplo espaço, que inclui mesas ao ar livre sob uma pitangueira, a chef Stephanie Mantovani vende chocolates e outros quitutes, como o novo o ‘S’mores’ (R$ 22, para dois), chocolate ao leite derretido, coberto com marshmallow tostado e servido quente com biscoitos. Mas são os sorvetes que enchem os olhos, como o de pistache e o de uísque, criado para o Dia dos Pais (R$ 9/R$ 13). Al. Jauaperi, 1.201, Indianópolis, 4305-4001. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.addolcire.com.br

Sorvete de chocolate da Dolci Magie (Foto: divulgação)

Dolci Magie – Preparados pelo sorveteiro italiano Andrea Beccaria, os gelati ganham combinações interessantes, como avelã com mel e ‘Creme Oriental’, com água de rosas e cardamomo (R$ 10/R$14). Até domingo, faz a versão de chocolate com vinho tinto e pais acompanhados dos filhos ganham 15% de desconto. R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 4371-6244. 11h/22h (dom., até 20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.