Sorveterias lançam novos sabores e versões com frutas da época, na casquinha ou no palito

Na cozinha da Frida & Mina são feitos alguns dos melhores sorvetes da cidade, como o de manga e o sazonal de cupuaçu (R$ 10/R$ 16; foto) – que ganha lugar na vitrine só no verão. R. Artur de Azevedo, 1.147, Pinheiros, tel. 2579-1444. 12h/22h (dom., 12h/21h).

Entre os 24 sabores que se revezam na Davvero Gelato Tradizionale estão os novos de tangerina (foto), açaí e melancia com gotas de chocolate (R$ 12/R$ 16). Até 25/2, também prepara o de churros com doce de leite. R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., 11h30/23h).

Com duas lojas na cidade e outras três a caminho – a primeira deve abrir depois do carnaval, em Perdizes –, a Da Pá Virada renova a geladeira com os sabores de laranja, goiaba, jabuticaba e manga (R$ 10/R$ 18; foto). R. José Jannarelli, 455, Jd. Guedala, 3721-2320. 11h30/21h.

Na Gelato Boutique, o retrô ‘Alasca’ (R$ 24; foto) vem com bola de sorvete, pão de ló e cobertura de merengue italiano. A chef gelatière Marcia Garbin também serve outras duas sobremesas clássicas: o sundae e a banana split (R$ 24, cada). R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 10h/20h (6ª e sáb., 11h/21h).

A linha de verão da Rochinha traz novos sabores no palito, como o vegano de pitaia (foto) e os de coco com doce de leite, pink limonade, e Whey Protein de banana com canela (R$ 6/R$ 9). Praça Rochinha. Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h.

O ‘Chocolate Choc Almond’ (R$ 14; foto), de chocolate ao leite, é um dos novos picolés da Häagen-Dazs. A rede também lança os sabores ‘Vanilla Caramel Almond’, com recheio de baunilha, calda de caramelo e casquinha de chocolate com amêndoas, e ‘White & Almond’, com recheio de baunilha com amêndoas caramelizadas e casquinha de chocolate branco (R$ 14, cada). Shopping Pátio Paulista. R. 13 de Maio, 1.947, Bela Vista, 3253-5902. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).