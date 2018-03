Sorvete com algodão-doce ou misturado na pedra são as apostas de duas novas casas da cidade

A rede cearense Gelateria San Paolo, com 17 lojas em diferentes capitais brasileiras, inaugura no Shopping Eldorado a primeira unidade do Sudeste. Os sorvetes, feitos diariamente à moda italiana, são cremosos e densos – entre os sabores, pistache, cheesecake, chocolate e morango (R$ 11/R$ 15,50). Também há versões que agradam a paladares mais infantis, como leite Ninho, Danoninho, Kit Kat e Ovomaltine. Bastam os ótimos sorvetes. Mas dá para incrementar: a casa ainda prepara o gelato na pedra fria, misturando-o a chocolates, biscoitos, frutas e caldas (R$ 15/R$ 19,90). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7800. 10h/23h.

O sorvete na casquinha envolta por algodão-doce – que virou febre nas redes sociais por causa da cafeteria Milk Train, de Londres – ganhou uma versão paulistana. Na colorida lojinha Dona Nuvem, o cliente faz a combinação. Escolhe o sabor do sorvete tipo soft (chocolate, baunilha, misto ou os especiais da semana, como o de melancia feito 100% com a fruta), uma calda e dois toppings, como pipoca caramelada, flocos crocantes, confete e estrelas (R$ 12/R$ 14). Vale pela brincadeira. R. Augusta, 1.524, lojas 12 e 15, Jd. Paulista, 3141-1856. 11h/19h (sáb., 12h/19h; dom., 14h/19h; fecha 2ª).