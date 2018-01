Sorria, Você Está Sendo Filmado é a nova comédia de Daniel Filho. No longa, Mathias (Bruce Gomlevsky) se suicida em frente a uma webcam. O ponto de vista do espectador é justamente o da câmera, que, ainda ligada, capta as reações de sua mulher (Susana Vieira) e do porteiro de seu prédio (Lázaro Ramos), entre outros ‘flagras’.

