Sonho em fatia de bolo

Foto: divulgação

Para comemorar o Dia da Criança, a Bolo da Madre – rede de bolos caseiros criada em 2013, em Jundiaí – lança o ‘Bolo de Sonho’ (R$ 35; foto). A receita, inspirada no tradicional doce de padaria, leva massa branca fofinha, recheio de creme de baunilha e açúcar polvilhado por cima.

R. Girassol, 185, V. Madalena, 2339-3220. 9h/19h (dom., 11h/17h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café Girondino

Localizado entre a Sé e os largos de São Bento e São Francisco, presta uma homenagem à memória paulistana, tanto no ambiente, que remonta ao início do século passado, quanto nos pratos, com nomes inspirados em regiões do Centro. A salada ‘Porto Geral’ leva peito de peru, queijo branco, abacaxi e folhas verdes (R$ 32,90). As massas recheadas são da rotisseria Mesa 3 e custam entre R$ 46,90 e R$ 51,90. R. Boa Vista, 365, Centro, 3229-4574. 7h30/22h (6ª, até 23h; sáb., 8h/20h; dom. e fer., 8h/17h). Cc.: todos. Cd. todos. www.cafegirondino.com.br

Chás

Chá Yê

As prateleiras desta casa aconchegante estão repletas de caixinhas com ervas e utensílios. Assim como as bebidas – chás provenientes de 12 regiões da China – a influência na cozinha vem do oriente. No almoço, há menu executivo (R$ 22/R$ 29), com entrada e prato. Por mais R$ 6, é possível acompanhar a refeição com chá e sobremesa. Serve pratos à la carte na 6ª à noite e durante o sábado. R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros, 3360-7003. 12h/20h (6ª, até 23h; sáb., 13h/23h; 2ª, até 15h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Leckerhaus

Fernanda Wainer inaugurou o café onde vende os doces da confeitaria alemã de Porto Alegre. A ‘Walnusstorte’, de nozes com recheio de leite condensado e ovos moles, é o carro-chefe da casa, ao lado da ‘Sachertorte’, de damasco e chocolate, coberta por marzipã (R$ 9,90, 100g; R$ 99, o quilo). A casa serve ainda salgados integrais recheados (R$ 11) e, no almoço, salada de grãos (R$ 24) e massas (R$ 33). R. Doutor Melo Alves, 293, Cerq. César, 2528-1234. 9h/20h (2ª a 4ª, 11h/20h; dom., 10h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vila Chocolat

A casa agradável tem mesinhas que convidam a tomar um café expresso (R$ 4), acompanhado de uma fatia de bolo, como o de chocolate com calda de ganache (R$ 6). Também serve bons sorvetes de fabricação própria (R$ 9, 100g). Mas o destaque fica mesmo para os bombons, que ganham recheios como pistache e laranja (R$ 4, cada). R. Cunha Gago, 836, Pinheiros, 3863-2209. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.vilachocolat.com.br

Padarias

Le Vin Boulangerie

A padaria à moda francesa é tão pequena que você não pode saborear as delícias do balcão lá mesmo. Leve para casa receitas tradicionais expostas nas prateleiras. Há o autêntico croissant (R$ 6,20), além de baguete (R$ 4,80) e pães de campanha (R$ 9, de azeitonas pretas). Neste sábado (10), realiza a oficina Le Petit Chef (R$ 85), de pães e biscoitos, apenas para crianças, das 17h às 19h. Al. Tietê, 179, Cerq. César, 3063-1094. 7h/21h40 (dom. e fer., até 20h40). Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.levin.com.br

Villa Grano

A padaria está sempre movimentada. O sanduíche de queijo branco e peito de peru (R$ 16,90) é o campeão de pedidos. Já o bufê de café da manhã nos fins de semana custa R$ 29,90. No Dia da Criança (12), haverá festival de cupcake. Na compra de um, a criança ganha outro. R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.villagrano.com.br

Salgados

Empanadas Caminito

O casal de uruguaios Alejandro Benavides e Adriana Benavente viveu em Buenos Aires por 20 anos antes de aportar em terras brasileiras e montar a casa, em 2004. A segunda unidade, aberta em setembro, também serve boas empanadas em versões como a de carne com uva passa (R$ 6,50) e a de abóbora com carne-seca e provolone (R$ 8,10). R. Dona Inácia Uchoa, 481, V. Mariana, 5539-2804. 17h/

23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.caminito.com.br

Sanduíches

Charles Dog

Faz os maiores hot-dogs da zona norte. O ‘Brasileiro’ pesa 800g, com quatro salsichas, vinagrete, catupiry, maionese, purê e batata palha (R$ 19,90). Uma versão reduzida do lanche, com apenas duas salsichas, custa R$ 12. Av. Braz Leme, 480, Casa Verde, 3966-0286. 12h/2h (6ª e sáb., até 6h; dom. 19h30/2h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.charlesdogs.com.br

Mr Mill’s Burguer

Aberto até altas horas, faz sanduíches como o ‘X-Picanha Mill’s’, com hambúrguer de picanha, queijo, pepino, cebola frita e molho tártaro (R$ 28,40), e o ‘X-Vegetariano’, com hambúrguer de soja e banana verde, queijo, molho tártaro, gengibre e rúcula (R$ 23,20). Saboreie os lanches com um dos milk-shakes da casa (R$ 23). R. Abílio Soares, 165, Paraíso, 3052-1333. 18h/2h (sáb. e dom., até 4h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.mrmills.com.br

Sorvetes

Davvero

A decoração clean e o atendimento prestativo tornam a experiência ainda mais agradável. Os sorvetes são cremosos e intensos, como os de pistache e gianduia. Até o fim de outubro festeja o mês das crianças com novos sabores: brigadeiro de morango, brigadeiro e cookies (R$ 11 a R$ 15). R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.davvero.com.br

Le Botteghe di Leonardo

No Dia da Criança (12), a rede italiana realiza o Gelato do Bem com 100% da renda do dia revertida à Associação Viva e Deixe Viver. Entre os ótimos sorvetes estão sabores como gianduia, leite, abacate e goiaba (R$ 10 a R$ 14). R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 9h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.