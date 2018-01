Sonheria Dulca, a nova loja dos sonhos

Fofinho: massa leve com creme de baunilha (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

A bicicleta itinerante da Sonheria Dulca deve continuar circulando por eventos e food parks da cidade. A novidade é que os sonhos fofinhos e bem recheados agora ganharam um lugar só para eles. Há um mês, a Sonheria fixou ponto ao lado da loja da L’Occitane, nos Jardins.

No pequeno café, os sonhos também são recheados na hora, com um dos sete sabores que saem dos grandes tubos sobre o balcão: o tradicional creme de baunilha, doce de leite, geleia de goiaba, brigadeiro, gianduia , pistache e coco (R$ 10, cada). A massa leve e macia segue a antiga receita da família, que desde 1951 comanda a confeitaria Dulca . Feita com fermento natural, leva dois dias para ficar pronta antes de ser frita.

Na loja, o doce é servido em um saco de papel fechado com pregador. A embalagem tem seu charme. Mas não é muito prática. Por serem mais líquidos, os recheios acabam escorrendo no saquinho. Por enquanto, a versão mini do doce é feita apenas por encomenda.

Em breve, o cardápio deve ganhar opções de sonho salgado, com massa assada e recheios como presunto parma. Para acompanhar, peça um café expresso (R$ 4,50)ou cappuccino (R$ 6).

ONDE: R. Bela Cintra, 2.023, Consolação, 3082-0073.

QUANDO: 11h/18h.