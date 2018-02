Sónar tem show de Chemical Brothers, conferências e mostra de cinema

LEIA MAIS | Balaclava Fest tem show de Mac DeMarco

Em sua terceira edição na cidade, o festival Sónar, que começa nesta 3ª (24) e vai até 28/11, é dividido em três eixos. Com curadoria de Hermano Vianna, Ronaldo Lemos e Alê Youssef, o Sónar+D engloba conferências e exposições que relacionam a criatividade em grandes cidades com tecnologia e novos negócios. Tendo como base o Red Bull Station, o Sónar +D terá um ambiente apenas com startups que mostram seus processos de trabalho conectados ao empreendedorismo.

O MIS recebe o SonarCinema, com documentários do cineasta holandês Frank Scheffer. Entre eles estão ‘Frank Zappa: a Pioneer of the Future of Music’ (2007), sobre o músico americano, e ‘How to Get Out of the Cage’ (2012), que cobre os dez anos de convivência da dupla Scheffer e John Cage, retratando sua vida e produção. Não fica de fora a obra-prima ‘Conducting Mahler’ (1995), com foco em emoções de diversos maestros regendo as composições de Gustav Mahler.

No último dia de programação, o Espaço das Américas recebe o SonarClub, com foco na música eletrônica. São sete atrações, como o The Chemical Brothers. O duo apresenta músicas de seu álbum mais recente, ‘Born In The Echoes’ (2015). Há também o quinteto inglês Hot Chip, cujas batidas se tornaram referência no pop inglês por sua mistura com o indie rock. O ingresso para os shows custa R$ 550. O restante da programação é gratuita, e pode ser vista no site www.sonarsaopaulo.com.br.