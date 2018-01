Som do futuro

Após passar por Atlanta, nos EUA, o festival de música eletrônica Tomorrowland, criado na cidade de Boom, na Bélgica, realiza sua primeira edição no Brasil, em Itu, hoje (1º) sáb. (2) e dom. (3). Com preços salgados, o evento reúne 150 atrações, provenientes de 19 países – do francês David Guetta ao holandês Afrojack.

ONDE: Parque Maeda. Rod. SP 75, Km 18, Itu.

QUANDO: Hoje (1º) e sáb. (2), 14h; dom. (3), 12h.

QUANTO: R$ 399/R$ 1.899.

Última chamada

Para quem se atrasou, ainda há ingressos à venda, mas sem meia entrada e apenas pelo site – não haverá bilhetes no local.

Os ingressos Full Madness Pass Pista (R$ 899) e Comfort (VIP) (R$ 1.899) dão direito aos três dias, enquanto os Day Pass Pista (R$ 399) e Comfort (VIP) (R$ 799) garantem apenas um dia de festival. Os ingressos Comfort incluem deck com vista privilegiada, comidinhas, acesso à piscina e opções gourmet, além de entrada separada. http://oesta.do/tmrrwingr

Facilidades

Haverá estacionamento (R$ 150 por dia), guarda-volumes (R$ 45 por dia; R$ 110 pelos três dias), a Tokenbag (com

R$ 200 em crédito de Tokens, a moeda de compra do festival), e o Gourmet Experience, que dá direito a espumante e uma refeição completa preparada pelos chefs Rojo e Sergio Herman (R$ 120).

Como chegar

O festival tem quatro serviços de traslado. Cada dia custa R$ 100, e os ônibus executivos saem do Sambódromo do Anhembi; Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos; Terminal do Aeroporto Viracopos (Campinas) e Estádio Novelli JR. (Itu). Horários de saída: http://oesta.do/tmrrwbus

Não esqueça

O que o baladeiro não pode esquecer de levar: agasalho, capa de chuva, protetor solar, toalha, uma muda de roupa limpa e um par de chinelos para descansar os pés entre as apresentações, além de documento com foto original. E o ingresso, claro!