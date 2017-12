Solar da Marquesa homenageia Yolanda Penteado em mostra

Yolanda Penteado é homenageada em mostra no Solar da Marquesa. Foto: divulgação

Lado a lado, no centro histórico da capital, o Solar da Marquesa e a Casa da Imagem, que integram o Museu da Cidade de São Paulo, inauguram mostras paralelas neste fim de semana.

No Solar, uma mulher importante para a história paulista é homenageada com ‘Yolanda Penteado, a Dama das Artes de São Paulo’. A mostra percorre a trajetória de Yolanda e suas contribuições para o cenário cultural da cidade – como seu trabalho na criação do Masp e da 1ª Bienal de São Paulo.

Já na Casa da Imagem, a exposição ‘Fotoimagens’ reúne 35 trabalhos de Ana Vitória Mussi. Neles, a artista explora a fotografia em diferentes suportes, como projeções, impressões serigráficas e instalações.

ONDE: Casa da Imagem. R. Roberto Simonsen, 136-B, 3106-5122. QUANDO: 9h/17h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (9), 11h. Até 12/6. QUANTO: Grátis.

ONDE: Solar da Marquesa. R. Roberto Simonsen, 136, 3105- 6118. QUANDO: 9h/17h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (9), 11h. Até 10/12/2018. QUANTO: Grátis.