Sob regência de Kent Nagano, Orquestra Filarmônica de Hamburgo é um dos destaques de música clássica da semana

Orquestra Filarmônica de Hamburgo

Dentro da temporada do Cultura Artística, a Orquestra Filarmônica de Hamburgo, um dos conjuntos mais antigos da Europa, realiza concertos sob regência de Kent Nagano (foto acima). No programa, peças de Brahms, Bruckner, Strauss e Wagner. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (26) e 3ª (27), 21h. R$ 50/R$ 510. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Sinfônica Juvenil do Guri

Sob regência de Érica Hindrikson, o grupo realiza concertos em dois locais da cidade. No programa, obras de Alexandre Dalóia, Alfred Reed, John Williams, Astor Piazzolla, entre outros. Fábricas de Cultura Brasilândia. Teatro (207 lug.). Av. Inajar de Souza, 7.001, Jardim Peri, 3859-2300. Sáb. (24), 15h. Grátis. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Dom. (25), 11h. Grátis.

Coral Jovem do Estado e Orquestra Barroca da Emesp

Sob regência de Luis Otavio Santos e preparação vocal da soprano Marília Vargas, o coral e a orquestra apresentam repertório com obras de G. P. Teleman e de G. F. Handel. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Dom. (25), 16h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Orquestra Jovem do Estado

Formada por 90 bolsistas com idades entre 13 e 25 anos, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo recebe músicos da Julliard School e toca sob a regência de George Stelutto. O concerto conta com

as participações da violinista Catherine Cho e da cantora irlandesa Naomi Louisa O’Connell. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (24), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Richard Galliano e Quinteto de Cordas

Dentro da Série Concertos Internacionais, promovido pela TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), o acordeonista francês apresenta, ao lado do quinteto de cordas, repertório com obras de Bach, Mozart, Piazzolla. Eles fazem ainda uma homenagem ao acordeonista brasileiro Sivuca. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (28), 21h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.