Sob nova direção, Balé da Cidade inicia temporada com duas coreografias

Com sessões a partir desta 6ª (24), o Balé da Cidade dá início à temporada de 2017 com o espetáculo ‘Corpo Cidade’, trabalho que marca a estreia do bailarino Ismael Ivo na direção da companhia.

As apresentações são divididas em dois atos. O primeiro deles é dedicado à coreografia inédita ‘Risco’ (foto), assinada pelo diretor cênico Sérgio Ferrara e encenada por 34 bailarinos.

O segundo ato retoma um trabalho que já integra o repertório do grupo: ‘Adastra’, do catalão Cayetano Soto, conta com 16 dançarinos.

Sob regência do maestro Luis Gustavo Petri, músicos da Orquestra Sinfônica Municipal executam a trilha do espetáculo, com composições de Gustav Holst e Otorino Respighi.

60 min. 10 anos. ONDE: Theatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. QUANDO: Estreia 6ª (24). 4ª, 16h; 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 17h. Até 1/4. QUANTO: R$ 35/R$ 100.