Só chegar. É grátis

Marquise do MAM. Domingo (22), às 11h, tem oficina de desenho e poesia; e às 16h, oficina de maculelê (foto) e roda de capoeira. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1313.

Parque do Piqueri. O festival ‘A Praça dos Bonecos’ segue até 5/4 com boas atrações. Domingo (22), às 15h, há a peça ‘A Folia no Terreiro de Seu Mané Pacaru’. R. Tuiuti, 515, Tatuapé. Inf.: 3399- 3589.

Shopping Interlagos. Até 5/4, das 10h às 22h, a programação inclui uma série de oficinas, como dedoches, chaveiros, coelhinhos de biscuit e imãs de geladeiras. Av. Interlagos, 2.255, 3471-8888.