Snoopy ganha esculturas em pontos turísticos de São Paulo

Com a chegada de Snoopy e sua turma aos cinemas, o simpático beagle recebe uma homenagem pelas ruas de São Paulo. Dez esculturas do personagem de Charles M. Schulz foram espalhadas pela cidade, em pontos famosos, como Edifício Copan e a Avenida Paulista.

Foto: Divulgação

Ao estilo da ‘Mônica Parade’, Snoopy aparece bem paulistano. Em frente ao Mercado Municipal, por exemplo, ele come um sanduíche de mortadela. Já na Liberdade, o cachorro vem vestido de quimono. Quer saber onde encontrar as esculturas? Veja abaixo:

– Praça da Liberdade

– Estação da Luz

– Edifício Copan

– Praça da Sé

– Mercado Municipal

– Mosteiro São Bento

– Rua Oscar Freire

– CEU Butantã

– Estádio do Pacaembu

– Avenida Paulista, na frente ao Parque Trianon

As esculturas do Masp e do Pacaembu foram danificadas e passam por uma restauração. Elas devem retornar às ruas ainda neste fim de semana.