'Sniper Americano' é um dos candidatos mais polêmicos ao Oscar

Sniper Americano talvez seja o mais polêmico dos candidatos ao Oscar. O novo filme de Clint Eastwood fala de um personagem real, Chris Kyle (Bradley Cooper). É baseado na autobiografia do próprio Kyle – ‘The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History’. Kyle se diz responsável por 255 mortes no Iraque, das quais 160 confirmadas pelo Pentágono.

Clint o retrata de modo desapaixonado. Mas sente-se que não evita a polêmica. Abre de maneira impiedosa. Kyle, sobre um telhado em Bagdá, tem sob a mira do seu rifle uma mulher e um menino. Ele suspeita que o garoto esteja carregando uma bomba quando se dirige a um comboio de soldados americanos estacionado na esquina. Precisa tomar uma decisão. Busca, pelo rádio, apoio da base e lhe respondem: “Você conhece as regras, tem de decidir sozinho e tem autonomia”.

A partir daí, abre-se um longo flashback, voltando à infância texana de Kyle, quando, sob orientação do pai, aprende a usar um rifle e a caçar. Há toda uma cultura armamentista aí – caça, morte, rodeios, pátria, competição. O pai de Kyle, dono de estância, diz que não cria perdedores em sua casa. A descrição de ambiente não aparece para ‘justificar’ o personagem. Ao contrário. A direção seca de Clint sugere que não existe necessidade de justificativa. Kyle é o que é, e os julgamentos devem ficar por conta do espectador.

‘Sniper Americano’ é um filme em três tempos – a formação e ambiente do personagem; a guerra; a volta à casa, com seus problemas e o desfecho inesperado. Essas três facetas colam-se com a perfeição habitual de Clint, numa direção sóbria, sem qualquer exibicionismo, exceto, talvez, na cena em que o protagonista acerta um sniper inimigo à distância e a câmera acompanha a bala.

‘Sniper’ tem despertado polêmica. Pode ser visto como patriótico, militarista, ou sutilmente antibelicista, de acordo com o gosto do freguês. Existem argumentos plausíveis em favor de qualquer dessas teses. É filme a ser discutido. A sério. Luiz Zanin Oricchio.