SlowKids é uma das dicas do bora.aí

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se. Para saber mais, visite o site

Foto: divulgação

Tempo, tempo

O movimento SlowKids, que defende a valorização do tempo livre na infância, promove um evento inspirado no tema ‘circo’ neste domingo (1º), no Parque da Independência. Ao longo do dia haverá fantasias e maquiagem, espaço lúdico com a equipe do Mamusca, brincadeiras com o pessoal da Casa do Brincar, oficina de reciclagem, brinquedos interativos e acessíveis da Erê Lab, intervenções circenses, feira de troca de brinquedos, espaço de leitura e doação de livros, passeios pela natureza, experiência com objetos e aparelhos de circo e oficina de bolhas de sabão. Duas atrações especiais estão programadas para o evento: show da Pequena Orquestra Interativa – POIN (às 10h e às 14h) e Circo Amarillo (às 11h e às 15h). Parque da Independência. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga. Dom (1º), 9h/16h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelos sete mares

Vencedor do prêmio Melhores do Ano 2015 do Divirta-se, o espetáculo Simbad, o Navegante conta algumas histórias da obra ‘As Mil e Uma Noites’ de forma criativa e atraente. Na montagem, dois palhaços manipulam estruturas de bambu, criando assim figuras, animais e barcos. Com a Cia. Circo Mínimo. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 20/R$ 10. Até 15/5.

Troca troca

Haverá feira de troca com livros e brinquedos na Casa das Rosas. Av Paulista 37, 3285-6989. Dom. (1º), 14h /17h.