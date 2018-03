Slow Fish Week nos restaurantes de SP

Ceviche do Suri (Foto: divulgação)

O tiradito de peixe espada com salsa de chile verde e cebolinhas assadas (R$ 26; foto) é a sugestão do Suri Ceviche Bar para o festival Slow Fish Week, que ocorre de sábado (25) até 9/5, com o objetivo de incentivar o consumo de peixes sem risco de extinção.

Os restaurantes Varanda Grill (R. General Mena Barreto, 793, Jd. Paulista) e Amadeus (R. Haddock Lobo, 807, Cerq. César) também participam do evento com receitas especiais.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Suri. R. Matheus Grou, 488, Pinheiros, 3034-1763.