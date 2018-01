Agnollotti com queijo de cabra (Foto: divulgação)

O chef Emmanuel Bassoleil renova o menu do Skye – instalado na cobertura do Hotel Unique – com pratos como a terrine de foie gras com gelatina de laranja e gengibre (R$ 70), o agnollotti de queijo de cabra com zaatar (R$ 78; foto) e o lombo de bacalhau sobre panzetti de palmito e alho-poró (R$ 95).

Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702.