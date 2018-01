Depois de seis anos sem material inédito, o Skank gravou o CD ‘Velocia’ no ano passado. A banda faz show de lançamento do álbum, que tem ‘Ela Me Deixou’. Sucessos como ‘Dois Rios’ também estão no repertório.

Skank

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (14), 22h (abertura). R$ 100/R$ 250. Cc. e Cd.: todos.