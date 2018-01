SIM São Paulo é aberta com show de Elza Soares e Liniker

LEIA MAIS| Confira os principais shows da semana em SP

Em sua quarta edição, a SIM São Paulo, que começa nesta 4ª (7), mantém uma saudável e essencial postura de não se fechar em uma convenção de música restrita àqueles que trabalham na área, estendendo-se aos consumidores. Shows de nomes nacionais e internacionais, workshops, festas e exibições de documentários fazem parte do cardápio. A Pro-Badge, que garante acesso a toda programação, está à venda pelo site oficial do evento por R$ 280, mais taxa de conveniência. Lá, também é possível conferir a agenda completa. Inf.: www.simsaopaulo.com

Foto: Pedro Margherito/Divulgação

+ Convidada de Elza Soares em recente apresentação, Liniker volta a cantar com a diva no show que abre o evento (foto). Antes, Mahmundi aquece o público. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 4ª (7), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

+ Produtor de ‘Tropix’, que Céu lançou este ano, Hervé Salters se apresenta com seu projeto General Elektriks ao lado da cantora. Há também show da suíça Sophie Hunger. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (8), 20h. R$ 100/R$ 140 (meia entrada com 1kg de alimento).

+ Explorando sonoridades distintas, Silva e a banda Dingo Bells são nomes de ponta da nova geração. O cantor acaba de lançar álbum em que canta músicas de Marisa Monte. Estúdio (1.000 lug.). Av. Pedroso de Morais, 1.036, Pinheiros, 3085-8398. 9/12, 21h (abertura). R$ 40. Vendas: www.sympla.com.br

+ O CCSP recebe shows de 5ª (8) a 10/12, com 20 minutos de duração. A cantora Verônica Ferriani e as bandas The Baggios e Maglore são os destaques do primeiro dia. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (8) a 10/12, 15h/20h40. Grátis.