Simbad e o mar de histórias

DE BAMBU| Cia. Circo Mínimo investe em cenário engenhoso

Simbad, o Navegante, espetáculo que estreia sábado (28) no Sesc Pompeia, é inspirado em um dos clássicos de ‘As Mil e Uma Noites’. A novidade – que surpreenderia até Sherazade – está no cenário articulado, que se transforma para contar a aventura.

O desejo de narrar a saga do marujo era a única certeza de Rodrigo Matheus. Inquieto como o protagonista, o fundador da Cia. Circo Mínimo buscava um jeito novo de abordar o velho conto.

A pesquisa levou ao trabalho do grupo brasiliense Nós No Bambu.

“Aprendi sobre o manejo, o modo correto de cortar, queimar e amarrar”, conta Matheus sobre o período em que estudou com Marcelo Rio Branco, líder do movimento Integral Bambu (que deu origem à Cia. Nós No Bambu).

Da composição das varas surgiram os personagens – simples e inventivos. Um triângulo de 4 metros deitado no chão, com uma das hastes aberta, representa uma baleia. O mesmo triângulo em pé transforma-se em um gigante. Três pedaços de bambu viram uma cobra. E as mutações seguem, instigando a imaginação da plateia.

Faltava uma direção para que a fábula do valente dos sete mares pudesse emergir das estruturas. Aí entra a convidada Carla Candiotto, da Cia. Le Plat du Jour. “Optamos por apresentar dois contadores de histórias que narram as aventuras de cidade em cidade”, revela a diretora.

No palco, a jornada começará pelo fim. Com as cortinas fechadas, os dois personagens (Rodrigo Matheus e Ronaldo Aguiar) anunciam que seguirão para um novo povoado, despedem-se do público e saem de cena. Quando as crianças questionam a ocorrência, abre-se a cortina e surge um grande ‘jogo de pega-varetas’ ao som de música árabe.

Este é o 17º trabalho da Cia. Circo Mínimo, fundada há 27 anos por Matheus, e o terceiro realizado em parceria com Carla, com quem é casado há duas décadas. Sesc Pompeia. Teatro. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. Até 21/4. R$ 17. 60 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos.