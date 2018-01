Relembre marchinhas cantadas por Silvio Santos

LEIA MAIS| Silvio Santos é tema de exposição no MIS

Silvio Santos é homenageado com a exposição Silvio Santos Vem Aí, aberta ao público a partir de 4ª (7/12), no MIS. Por isso, o Divirta-se relembra algumas das marchinhas que o animador gravou. A maioria delas obteve sucesso, pois ele lançava as músicas em seu programa dominical de grande audiência.

Índio Quer Dançar

Esta é a primeira marchinha gravada por Silvio, no final de 1965, para o álbum ‘Carnaval 66’, da gravadora Copacabana. Silvio já era um animador conhecido e a música alcançou boa repercussão.

Tanque Cheio

Com esta música, gravada em 1966, Silvio mostra que gostou da brincadeira de gravar marchinhas e declara, um tanto politicamente incorreto, que “nunca viu carro andar sem gasolina, nem festa de pobre que não tenha pinga”.

Marcha do Barrigudinho



Outra das marchinhas (hoje) politicamente incorretas gravada por Silvio. O refrão: “O homem pode ser careca, baixinho e barrigudo/Mas se tiver dinheiro, ele está com tudo”.

Transplante de Corinthiano

“Doutor, eu não me engano/Meu coração é corinthiano”, diz essa marchinha clássica em homenagem ao Corinthians, que ganhou o título de melhor marchinha de 1969.

Dig Dim

Um de seus grandes sucessos, ‘Dig Dim’ foi gravada por Silvio para o Carnaval de 1970 e composta por Vicente Longo e Waldemar Camargo, que emplacaram várias músicas carnavalescas na voz do ‘patrão’.

A Bruxa Vem Aí

O casal Manoel Ferreira e Ruth Amaral também compôs marchinhas para Silvio, entre elas ‘A Pipa do Vovô’. ‘A Bruxa Vem Aí’ foi que o apresentador escolheu para lançar no Carnaval de 1971.

Marcha do Cachorro

Outra composição de Vicente Longo e Waldemar Camargo. Foi gravada para embalar o Carnaval de 1973.

Mandioca

Em meio à crise do petróleo, o governo brasileiro montou o pró-álcool para substituir a gasolina pelo etanol. Silvio Santos entrou na onda e gravou esta marchinha, em que fala que seu carro será abastecido por álcool derivado da mandioca…

Bônus: Apresentação de marchinhas

Trechos de seu programa de 1992, em que ele canta marchinhas como “A Pipa do Vovô” e “Samba do Corinthians”.