(Foto: Felipe Gombossy/divulgação)

O menu executivo do Side está com novas sugestões de pratos, como o tabule de grãos servido com berinjela e coalhada seca caseira, e o peixe do dia com vinagrete de arroz vermelho e ratatouille (foto). O combinado entrada, prato principal e sobremesa sai por R$ 49, no almoço de segunda a sexta.

R. Tabapuã, 830, Itaim Bibi, 3168-0311.