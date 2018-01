Shibuya Garage une bar a oficina de motos; confira outros bares e baladas

A versatilidade do Shibuya Garage contrasta com sua simplicidade. A casa une oficina de motos, loja de acessórios e bar num ambiente de estética roqueira, com paredes negras recobertas de cartazes.

Mas, apesar da diversidade de serviços, o cardápio é reduzido: além de drinques clássicos como a gim tônica’ (R$ 18,90), há caipirinha (R$ 19,90), doses de uísque, como a de Jack Honey (R$ 14,90) e cervejas.

Para comer, as opções também são reduzidas. Hambúrgueres como o ‘Harajuku’ (R$ 17,90), com queijo e picles, e também versões vegetarianas com discos de arroz negro e vermelho, cogumelos e linhaça (R$ 22,90). Entre as porções, o bolinho de bacalhau, crocante e quentinho, é uma boa pedida (R$ 36,90). Rafael Abreu

Serviço: Av. Brig. Faria Lima, 4.565, Itaim Bibi, 3255-6645. 12h/15h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/15h e 18h/1h; dom. 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Abaixo, confira a seleção de bares e baladas do Divirta-se para esta semana.

BOTECOS

A Juriti

Na casa aberta em 1957, os 32 tipos de petiscos ficam espalhados pelo balcão. Alguns são bem famosos, como a rã à milanesa (R$ 16) e a potente ‘Joana d’Arc’, uma calabresa grelhada na labareda do álcool (R$ 26). Entre um chope Brahma (R$ 7), peça as vigorosas batidas de amendoim ou maracujá (R$ 10, cada). A lula à milanesa (R$ 35) e com vinagrete (R$ 40) é outra boa opção para acompanhar as bebidas. R. Amarante, 31, Cambuci, 3207-3908. 8h/0h (dom. e fer., até 16h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. Estac. conv. na Av. Lins de Vasconcelos, 1.048: R$ 7.

A Lapinha

O térreo de um sobradinho abriga o boteco: o balcão de acepipes (R$ 6, 100 g) fica sob a escada, e as mesas são colocadas até na varanda e na calçada. O chope Brahma (R$ 7,40, claro; R$ 8,80, black) acompanha a porção com quatro pastéis recheados com couve e gorgonzola (R$ 18) ou com camarão (R$ 19). Às quartas, a partir das 17h, na compra de um chope claro, o cliente ganha outro. R. Coriolano, 336, V. Romana, 3672-7191. 17h/1h (sáb. e fer. 12h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.alapinha.com.br

BOTECOS CHIQUES

Bar do Nico

A varanda da arejada casa de esquina é um ótimo lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9, black). Não saia de lá sem provar os canapés, de cobertura farta e saborosa. O ‘Ricardo Jafet’ leva carne crua moída e temperada (R$ 32). Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34; seis unid.) e as iscas de frango (R$ 37).R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., até 16h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 9 (6ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.bardonicochoperia.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Melograno

Em um ambiente elegante, a carta de cervejas explica didaticamente as características dos diferentes tipos e sugere harmonizações com petiscos. Nela, por exemplo, você descobre que o sanduíche ‘Melograno’, de ragu de cordeiro e molho de romã (R$ 34), vai bem com a La Trappe Quadrupel (R$ 75; 750 ml), e que a cebola assada com quatro queijos (R$ 21) casa com a Paulaner Hefe-Weissbier (R$ 26, 500 ml). R. Aspicuelta, 436, V. Madalena, 3031-2921. 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 16h/1h; dom., 16h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv. em frente: R$ 25/R$ 30. www.melograno.com.br

DRINQUES

NOH

Drinques moleculares são o mote do bar. Arrumadinho, com música eletrônica ao fundo e luz baixa, funciona como pré-balada. Entre as receitas do balcão, há o ‘Mojito NOH’ (R$ 26), feito com cubos de melancia com run, e o ‘La Sitilia’ (R$ 32), preparado com coentro, salsão, vodca e limão. Para comer, vale pedir o ‘Tonkatsu’ (R$ 37), farta porção de filé de porco empanado e frito. R. Bela Cintra, 1.709, Consolação, 2609-3673. 18h/23h30 (5ª, até 1h; 6ª, até 1h30; sáb., 19h/1h30; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos www.nohbar.com.br

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista. Outro quitute irresistível são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 25,90; oito unid.). O chope Brahma custa R$ 7,30, o claro e R$ 8,20, o black. R. Luís Góis, 1.728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h (2ª, até 23h; sáb., 12h30/0h; dom., 15h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.legitimobar.com.br

HOTEL

Aboo

O cardápio do bar do Sofitel Ibirapuera inclui as porções de batata frita gratinada com bacon e cheddar (R$ 24) e de anéis de cebola (R$ 22). Além de 80 rótulos de vinhos, há drinques interessantes, como o ‘Aboo Paradise’, que leva gim inglês e suco de grapefruit, na taça de martini açucarada (R$ 24).

R. Sena Madureira, 1.355, V. Clementino, 3201-0800. 8h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 10. www.aboobar.com.br

PARA COMER

Adega Santiago

É simpático, barulhento e serve boa comida ibérica. A fila de espera faz parte da rotina. Se houver lugar no balcão, fique por ali na companhia da deliciosa porção de croquetes de pato (R$ 38, seis unid.). Uma vez à mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’: polvo, lula e camarão com batatas ao murro (R$ 89).

R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.adegasantiago.com.br

VARIADOS

BarTira

Vizinho da PUC, serve cerveja Original (R$ 10) e um prato curioso: o ‘Frango Crocante’, empanado com corn flakes (R$ 32,50). Entre as indicações da casa, está o pão de alho com muçarela (R$ 21,90; seis unid.). R. Ministro de Godói, 999, Perdizes, 2645-0474. 11h30/1h (sáb., 13h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bartiragrill.com.br

Hooters

Além das TVs sempre transmitindo jogos, as garçonetes passeiam pelo salão carregando bandejas com pratos como coxinhas e asinhas de frango empanadas (R$ 35,90; dez unid.). O chope Devassa ajuda a amenizar o calor (R$ 9,90, a caneca). R. Gomes de Carvalho, 1.575, V. Olímpia, 3842-3300. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.hootersbrasil.com.br

BALADA

Noite Dementia

O som fica por conta dos DJs residentes, como Neto Niggaz e Carla Garfeld. Casa 92. R. Cristóvão Gonçalves, 92, Pinheiros, 3032-0371. Sáb. (3), 22h30. R$ 70/R$ 220. Cc. e Cd.: todos. www.92casa.com.br

Sirigaita

A festa terá muito rock, soul e ‘brasilidades’ com os DJs convidados Tata Aeroplano e Tiago Agostini no line up. Club Hotel Cambridge. R. Álvaro de Carvalho, 35, Centro. Hoje (2), 23h. R$ 20/R$ 60.

Sol Sunday Sessions

Neste domingo (4), o Manioca recebe duas gerações da música brasileira: Tom Zé e Diogo Strausz. Depois dos shows, o DJ Marcus Preto comandará a festa. Manioca. R. Joaquim Antunes, 212, Pinheiros. Dom. (4), 16h. R$ 120. www.foodpass.com.br